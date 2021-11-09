Глава Липецкой области Игорь Артамонов: Аграрный сектор дает новые рабочие места и стабильную зарплату

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По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 114,7 тысячи тонн. «Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов – 64,5 тысячи тонн. В этом году липецкие аграрии сделали акцент именно на томатах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить в регионе с 2021 года в тепличном комплексе «Елецкие овощи». «Липецкая область уже не первый год входит в десятку регионов-лидеров по производству овощей закрытого грунта, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В 2021 году мы сохраним за собой первое место в стране по этому показателю».

Тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза России, всего с начала года в России собрано более 1,1 млн тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021-го. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.

Кроме того, в Липецкой области подходит к завершению уборка овощей в открытом грунте. Осталось обработать около 8% площадей, отведенных под эти культуры. На 9 ноября текущего года с 372 гектаров получено 13,8 тысячи тонн.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.