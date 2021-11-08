В Тамбове подведены итоги второго сезона радиоконкурса «Высота»

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Для нищих и увлечённых людей преград нет, и даже жёсткие меры ограничений не помеха на пути к творческим замыслам и их воплощению в жизнь. А наглядным подтверждением тому стал онлайн-радиоконкурс вокалистов «Высота», уже второй раз организованный и проведённый неугомонным коллективом холдинга «Прохоров Медиа», который уже уверенно становится одним из культурных брендов Тамбовшины.

В прошлом году в конкурсе представили свои голоса более шестидесяти участников. Гран-при досталось группе «Пашковская», а финальной точкой этого заочного соревнования стал грандиозный гала-концерт, прогремевший в зале Тамбовского драмтеатра. Первый блин не только не вышел комом, но, наоборот, показал и высокий уровень исполнителей, и профессионализм плюс креативный подход организаторов, создавших шоу на абсолютно столичном уровне. Одновременно первый конкурс показал, что при разнообразии жанров, в которых поют участники, необходимо внести коррективы в определение победителей, и в этом году самые-самые боролись за пальму первенства уже в трёх параллельных номинациях. Хотя Тамбов относительно небольшой город, где музыканты хорошо знают друг друга, во втором конкурсе приняли участие уже 103 соискателя, представив свои фонограммы на суд очень компетентного жюри под председательством заслуженной артистки России Марины Овсепян, куда вошли наши ведущие музыкальные деятели. Более того, молва о конкурсе начала разноситься по России, и на этот раз свои работы прислали участники из Липецкой и Тверской областей.

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Однако при этом оценка творчества участников шла на абсолютно анонимной основе. То есть жюри, прослушивая фонограмму, не знало ни имени исполнителя, ни его послужного списка, так что объективность царила полная, в самом прямом смысле, невзирая на лица.

И вот наступил долгожданный час объявить итоги, что состоялся в виде стильной программы в зале Тамбовского молодёжного театра. Участники, заполнившие зал, не скрывали волнения, что не могли скрыть даже обязательные в нынешних условиях защитные маски на лицах. Хотя победителями по большому счёту, как заметил, открывая церемонию награждения руководитель холдинга «Прохоров Медия», вдохновитель и организатор конкурса Сергей Прохоров, можно назвать всех. В том смысле, что участники преодолели себя, максимально выложились и доказали сами себе готовность развивать свои таланты. При этом общий уровень участников оказался весьма высоким, и жюри пришлось делать очень нелёгкий выбор, оценивая участников, каждый из которых был по-своему неповторим.

В результате дипломы конкурса получили исполнители, занявшие первые шесть мест в каждой из трёх номинаций, а обладатели почётных второго и третьего мест ещё и по десять тысяч рублей.

Ну, а радость абсолютных победителей не знала границ в своей нетерпеливо ожидаемой неожиданности. А это недельная ротация в эфире радиостанции Global FM плюс премия в двадцать тысяч рублей. В номинации «Авторская песня», то есть оригинальная композиция, созданная при участии исполнителя, победила Юлия Астафьева с песней Андрея Пронина на стихи Татьяны Маликовой. Среди тех, кто решил поразить народ и жюри мировыми хитами в номинации «Песня на иностранном языке», не было равных, по мнению жюри, Виктории Сысоевой. И, наконец, в самой многочисленной по числу участников номинации «Песня на русском языке» победила Дарья Друцкая, органично соединив поп-жанр с фольклорными интонациями.

Впрочем, мнение компетентного жюри непререкаемо, но не есть истина в последней инстанции. И потому в рамках конкурса предусмотрен «Приз слушательских симпатий», который идёт на сайте радиостанции. Однако результаты его ещё впререди. Как пояснил Сергей Прохоров, организаторы, заметив явное несоответствие реальности в электронном голосовании, объявили о его новом старте. Так что всё ещё впереди. На самой же церемонии в Молодёжном театре после объявления победителей все участники могли задать любые вопросы членам жюри по поводу своих баллов. Правда, таких практически не нашлось — очевидно, что уровень компетентности жюри не вызывал сомнений.

Однако, какой конкурс без финального праздника? И он состоится в виде ещё более грандиозного по сравнению с прошлогодним гала-концертом, где можно не только услышать полюбившихся исполнителей, но и увидеть зрелищное шоу во всём блеске. Время и место встречи уже намечено — это 9 декабря в зале Тамбовского драмтеатра, а вот насколько это время неизменно, будет зависеть от ситуации с пресловутой пандемией.

И что у конкурса будущее в развитии, действительно можно не сомневаться. Как предположил Сергей Прохоров, сама практика конкурса подсказывает норвые решения. Возможно, на следующий раз появятся номинации по жанрам, включая фольклорную песню и даже рок. Просто диапазон талантов так широк, что требует новых подходов и решений. Ради музыки и творчества, у которых нет границ, кроме бесконечной вечности!

12+

Константин СМИРНОВ

Фото предоставлено Холдингом «Прохоров Медиа»

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