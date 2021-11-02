Специалисты Тамбовэнерго провели урок по энергосбережению в рамках фестиваля #ВместеЯрче

.

Сотрудники отдела по связям с общественностью, Тамбовского района электрических сетей и Совет молодежи филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» провели урок по энергосбережению в школе города Тамбова, который был организован в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Тамбовские энергетики познакомили участников урока с простыми правилами, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы и тем самым сохранять окружающую среду. Из презентации по энергосбережению, ребята узнали, что применение энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, заклеивание окон или удаление накипи из чайника помогает существенно сэкономить электрическую и тепловую энергию. Для закрепления полученных знаний энергетики продемонстрировали тематические мультфильмы и провели занимательную викторину на знание афоризмов и высказываний по бережному отношению к природным ресурсам.

«Проблемы энергосбережения важны и актуальны, иметь о них представление необходимо с юных лет. Мы надеемся, что участники урока поделятся полученными знаниями с родственниками и друзьями, ведь только вместе мы сможем сберечь энергоресурсы и сохранить природу», – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Анатолий Беляков.