Дворы и улицы Тамбова хотят очистить от автохлама

Брошенные авто эвакуируют с улиц

В Тамбове продолжают разрабатывать документы, которые позволят исполнять нормы обновлённых Правил благоустройства, принятых весной этого года. Один из пунктов этого документа предусматривал борьбу с бесхозными автомобилями, брошенными на городских территориях и во дворах многоквартирных домов. До сих пор эффективных способов борьбы с этим явлением в Тамбове практически не было. Недовольные соседством с автохламом тамбовчане могли пожаловаться на заброшенное авто полицейским, которые могли попытаться найти собственника машины и убедить его убрать свою машину. Никаких штрафных санкций или наказания для владельцев автохлама предусмотрено не было. Поэтому даже если собственников удавалось найти (а это возможно далеко не всегда), машины продолжали оставаться сомнительным украшением дворов, вызывая возмущение жителей. Бесхозные машины не только портили внешний вид территории, занимали место, которое можно было бы использовать более полезным образом, но и становились местом игр для детей и пристанищем для бомжей, которые устраивали в таких машинах попойки.

- Хозяин машины, расположенной во дворе дома по ул. Мичуринской давно уехал из Тамбова. Автомобиль кто-то вскрыл, туда лезут дети и пьяницы, - жалуются горожане.

Вывезти автохлам, ни полицейские, ни жители, ни сотрудники мэрии права не имеют. Это могут расценить как хищение чужого имущества и даже привлечь к уголовной ответственности. Новые Правила должны избавить горожан от проблемы брошенных авто. Также, как и в случае с несанкционированными ларьками и тонарами, для исполнения Правил благоустройства, для борьбы с автохламом в мэрии Тамбова для борьбы с разработали проект порядка эвакуации таких машин, в котором пошагово прописаны все действия.

В мэрии предлагают считать машинами, имеющими признаки брошенных, разукомплектованные автомобили, которые не имеют собственника, либо он неизвестен, либо владелец добровольно отказался от транспортного средства. Разукомплектованными в этом случае предлагают считать машины, у которых отсутствуют части кузова, ходовая, стекла, а также сгоревшие автомобили.

Их могут выявлять сотрудники контрольного комитета мэрии, как самостоятельно, так и по «наводке» горожан. После того, как о брошенной машине становится известно специалисту, он должен первым делом проверить не занимает ли машина частную территорию. Если нет, и авто располагается на городских землях, составляется специальный акт в котором указывается место расположение машины, её характеристики и пр. После этого чиновники должны будут сделать запрос в ГИБДД и попытаться выяснить владельца машины. Если это получится, акт, с требованием добровольно убрать автомобиль собственнику направят по почте. В случае, когда обладателя машины найти не удастся, специалисты контрольного комитета должны будут сфотографировать машину, её изображение вместе с требованием эвакуировать автомобиль разместят на официальном сайте мэрии и главы Тамбова, такую же информацию разместят в официальной городской газете. На то, чтобы вывезти машину добровольно собственнику отведут 10 дней, и только по его просьбе срок могут увеличить до одного месяца. По истечение этого времени специалисты проверят, убрали авто или нет, и если обнаружат его на месте, сообщат об этом в городскую службу «Спецтехуниверсал». Её специалисты приедут на место вместе с полицейским и эвакуируют брошенный автомобиль. Если в нем есть какое-то имущество, дверцы машины предварительно опечатают и отвезут на специальную стоянку. Если собственник известен, его проинформируют о том, что авто увезли и объяснят, как его можно вернуть. Если владелец не найдет, ту же самую информацию опубликуют на сайтах мэрии и в её печатном издании.

На стоянке машина пробудет в течение месяца. В это время её ещё можно вернуть. Для этого владелец должен предоставить документы (свои и на автомобиль), компенсировать все затраты, связанные с эвакуацией и хранением, а также заплатить за восстановление территории, если благоустройство на месте стоянки машины было нарушено.

Автомобили, за которыми никто не обратится, спустя месяц хранения обратят в городскую собственность и сдадут на металлолом, а полученные за это деньги перечислят в бюджет.

Напомним, ранее аналогичный порядок приняли для незаконных нестационарных торговых объектов, которых в разных уголках города насчитывали десятки. Они постепенно исчезают с улиц Тамбова.