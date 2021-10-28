Производительность труда при газификации частных домовладений в АО «Газпром газораспределение Тамбов» увеличилась на 14,7%

.

В АО «Газпром газораспределение Тамбов» состоялся день информирования, на котором подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за шесть месяцев.

Участие в мероприятии приняли куратор нацпроекта в регионе - и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев, руководство и сотрудники компании, представители регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области.

О нацпроекте

Данный нацпроект утвержден Указом президента России Владимиром Путиным от 7 мая 2018 года. Его целями является:

- создание условий для увеличения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики;

- увеличение количества привлеченных к реализации национального проекта субъектов РФ;

- увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию нацпроекта.

Для выполнения этих задач в рамках программы в организациях проводятся обучение и стажировка управленческих кадров. Планируется, что показатель производительности труда на предприятиях страны увеличится до 5% в 2024 году.

По словам и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Юхачева, это действительно важная программа для предприятий региона, особенно в нынешнее время, когда вся страна находится в сложной экономической ситуации.

- Отсутствие свободных трудовых ресурсов и снижение объемов инвестиций не позволяют экономике расти в том темпе, в котором хотелось бы, - говорит Сергей Петрович. – Наверное, единственным способом увеличения выпускаемой продукции является повышение производительности труда. Задачи программы простые: создать на каждом предприятии команду, которая изменила бы свою собственную компанию. И во главе этой команды, конечно же, должен стоять руководитель. Это самое главное. Ведь когда от руководителя исходит инициатива, то получается очень хороший результат.

Что было сделано

В течение шести месяцев с АО «Газпром газораспределение Тамбов» работали специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области, которые совместно с рабочей группой занимались реализаций нацпроекта на предприятии.

Для оптимизации был выбран пилотный поток «Процесс газификации частных домовладений». Этому способствовало три фактора: длительное время протекания процесса газификации, срывы сроков выполнения строительно-монтажных работ, низкий уровень конкурентоспособности.

Как отмечает заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Тамбов» Андрей Боев, данное направление взяли в работу не случайно.

- Газификация – одно из приоритетных направлений в стране, поэтому перед нашим предприятием стоит важная задача: сокращение сроков подключения к газу. Несмотря на то, что в Тамбовской области уровень газификации достаточно высокий, нам есть к чему стремиться. Именно поэтому мы рассмотрели этот процесс с точки зрения производительности труда, чтобы уменьшить сроки выполнения работ, - отметил Андрей Боев.

В июне 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к участкам домов россиян, которые находятся недалеко от внутрипоселковых газопроводов. Таким образом, спрос на услуги компании вырастет, следовательно, сокращение сроков газификации – первоочередный момент.

На строительно-монтажном участке филиала города Тамбове, выбранном для оптимизации, эксперты выявили более 40 проблем, среди которых наиболее важные: недостатки организации строительно-монтажных работ и потери времени, связанные с территориальной удаленностью рабочего транспорта, ошибками в проектной документации и т.д.

Перед участниками рабочей группы стояли следующие задачи: повысить уровень эффективности строительно-монтажных работ, а также уровень параллельности и изменения очередности выполнения операций на участке; сокращение числа ошибок при проектировании схем газоснабжения, внутреннего газооборудования и т.п.

В любом бизнесе ошибки дорого обходятся, в связи с этим специалисты разработали памятку, так называемый «чек-лист». В соответствии с ним проектировщик, перед тем как сдать уже готовый документ, может посмотреть типичные ошибки, встречающиеся на этапе проектирования.

В рамках программы был создан реестр готовых проектов для проектировщиков, а также усилен контроль за качеством их работы. А для оценки эффективности персонала на предприятии проанализировали производственные процессы и навыки работников, после чего свели их в единую таблицу - матрицу компетенций.

Матрица компетенций представляет собой набор личных и деловых качеств сотрудника, его знаний, умений и навыков. Она необходима для выявления слабых сторон у каждого отдельного работника и узких мест компании.

С целью повышения профессиональных компетенций на предприятии организовали дополнительное обучение работников строительно-монтажного участка и инженеров-проектировщиков в среде AutoCad.

На предприятии активно занялись внедрением инструментов бережливого производства – системы 5С. Это - методика, позволяющая обустроить рабочее место. Например, на складе материалов и инструментов убрали лишнее и отсортировали материал по номенклатуре, распределив все предметы по степени важности. А еще, вывезли и списали нерабочее оборудование. Кроме того, система 5С внедрена на рабочих местах проектно-сметного отдела.

В дальнейшем в компании планируют проводить конкурсы на лучшее рабочее место. Первый состоится уже в начале следующего года. Изменения произошли и в рабочем транспорте. Машины освободили от ненужных предметов, оставив только самые необходимые инструменты и оборудование, а еще сформировали необходимый запас материалов на случай нештатных ситуаций.

Итоги за шесть месяцев и дальнейшие планы

За полгода реализации нацпроекта в АО «Газпром газораспределение Тамбов» произошли следующие изменения:

- производительность труда выросла на 14,7%;

- количество невыполненных заявок на подключение сократилось на 11%;

- сократилась длительность процесса газификации к частным домовладениям, в том числе за счет переноса стоянки на территорию филиала.

- обучение по разным направлениям прошли более 100 сотрудников;

- создание инфоцентра, благодаря которому руководитель в реальном времени видит всю актуальную информацию, графики отставания или опережения работ;

Как отмечает заместитель генерального директора по экономике и финансам, руководитель проекта Василий Букурако, механизмы по увеличению производительности труда были отработаны лишь на отдельном направлении организации. В компании надеются, что на второй год реализации данного нацпроекта, производительность по компании в целом повысится на 15%, а на третий год – на 30%. Ко всему прочему там планируют вовлечь во весь этот процесс более 50 % сотрудников.

- Хочется отметить, что руководство компании нацелено не только на увеличение производительности труда на предприятии, но и в том числе на повышение уровня благосостояния наших работников. Если мы сократим производственные процессы, то у нас высвободится мощность для нового рынка. Соответственно, появится возможность повысить зарплату, - поясняет Василий Александрович.

В ближайшее время компания планирует ретранслировать полученные результаты на другие семь строительно-монтажных участков. Уже определен план работ и вектор направления, по которому специалисты планируют двигаться.

- В первую очередь, хочется поблагодарить нашу рабочую группу, сотрудников Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, - подытожил исполняющий обязанности генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» Павел Лях.

Ксения АЛЕКСАНДРОВИЧ