В Воронежской области жилищно-коммунальная повестка вновь на первых местах в общественных депутатских приемных

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Большая часть вопросов касалась работы сферы ЖКХ. Всего в ходе приема было рассмотрено семь обращений.

Ряд заявителей попросили оказать содействие в решении вопросов, касающихся восстановления теплоснабжения многоквартирных домов. В одном из обращений отмечалось, что из-за длительной задержки в модернизации системы отопления МКД собственники помещений вынуждены многократно переплачивать за предоставляемую услугу. Жительница областного центра пожаловалась на ненадлежащее качество предоставления услуги горячего водоснабжения. Еще один воронежец рассказал о перебоях с горячим водоснабжением в его доме, которые, по его мнению, возникли из-за подключения к сетям новостройки по соседству. Часть вопросов удалось решить оперативно, все заявители получили правовые консультации. Обращения, которые потребовали более детального рассмотрения и оценки ситуации на местах, взяты на контроль.

Подводя итоги приема, спикер регионального парламента отметил, что приемы, несмотря на изменившийся в последнее время формат и переход на дистанционную модель, остаются каналом прямой связи парламентариев и избирателей, позволяя оперативно решать вопросы жителей области, попавших в трудную ситуацию.

– Несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с очередной волной пандемии, депутаты Воронежской областной Думы продолжают рассматривать обращения с той повесткой, которая беспокоит жителей региона на сегодняшний момент. Несмотря на то, что отопительный сезон начат в штатном режиме, у некоторых воронежцев еще возникают сложности с обеспечением комфортных температурных условий в домах. Одна из наших основных задач – оказать всестороннюю поддержку жителям региона и решить возникшие проблемы, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Отопительный период 2021-2022 годов на территории Воронежской области начат с 20 сентября для объектов социальной сферы, и с 27 сентября – для многоквартирных жилых домов. По данным на 20 октября по Воронежской области работают 1525 котельных (или 99,7% от общего объема). От них отоплением обеспечены 7753 многоквартирных дома (99,9% всего многоквартирного жилого фонда области с центральным отоплением), 470 детских садов (100%), 774 образовательных заведения (99,9%), 731 объектов здравоохранения (100%), а также 47 учреждений социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан (100%).