В следующем году в Воронежской области запланировано распределить на грантовую поддержку концертной деятельности 15 миллионов рублей

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Депутаты Воронежской областной Думы накануне нулевого чтения бюджета на ближайшие три года обсудили с главой департамента культуры Марией Мазур и руководителем управления по охране объектов культурного наследия Никитой Гарашкиным основные вопросы финансирования подведомственных отраслей.

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Напомним, встречи депутатов с представителями профильных региональных департаментов проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Результатом таких консультаций должно стать консолидированное мнение депутатов региона и правительства Воронежской области об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер.

Провел встречу в режиме видеконференции вице-спикер регионального парламента Николай Колосков, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам, его заместители по комитету Александр Вериковский и Елена Губина, а также вице-спикер Воронежской облдумы Сергей Рудаков, возглавляющий Комитет по культуре и историческому наследию.

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Как отметила Мария Мазур, в 2021 году бюджет регионального департамента культуры составил почти более 1,9 миллиардов рублей. Основная часть средств (более 70%), направляется на выполнение поручений президента по увеличению заработной платы работников сферы культуры. Департамент получил дополнительные средства в рамках госпрограммы по развитию культуры и туризма, более 60 миллионов рублей, и в рамках нацпроекта «Культура» - почти 143 миллиона рублей. На дополнительные средства в объеме 27 млн рублей, полученные по линии регионального департамента строительства, продолжается модернизация театра кукол. Из резервного фонда федерального правительство поступило финансирование на организацию еще одной модельной библиотеки и комплектование книжных фондов.

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Финансирование адресной инвестиционной программы составило более 443 миллионов рублей, а программы капремонта – около 388 миллионов рублей. Более 30 миллионов рублей направили на создание новых театральных постановок – за первые девять месяцев этого года театры Воронежской области представили четырнадцать новых спектаклей, до конца года подготовят еще восемь (если позволит эпидобстановка).

– На 2022 год департаменту культуры доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета в сумме почти 1,9 миллиарда рублей, в том числе, почти 100 миллионов рублей федеральных средств, – рассказала Мария Мазур.

Региональная часть финансирования по сравнению с нынешним годом увеличится на 8%. Большая часть суммы (почти 73%) по-прежнему будет направляться на заработную плату сотрудников.

Значительно увеличивается грантовая поддержка концертной деятельности, общая сумма которой со следующего года составит 15 миллионов рублей. В последние 10 лет ее объем составлял лишь 4 миллиона рублей ежегодно. В общей сложности департаменту направят дополнительно 32,5 миллиона рублей. Еще более 116 миллионов рублей поступит на объекты культуры по линии департамента строительства.

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Глава управления по охране объектов культурного наследия Никита Гарашкин сообщил о ходе исполнения государственной программы «Охрана объектов культурного наследия». Ее основной показатель - доля выявленных объектов, по которым проведены мероприятия по включению в реестр. В этом году специалисты провели экспертизу в отношении 40 объектов культурного наследия. В 2022 году планируется провести мероприятия по разработке предмета охраны в отношении 60 выявленных объектов культурного наследия. Финансирование таких мероприятий планируется поддерживать на уровне 2021 года. Также в 2022 году продолжится экспертиза объектов культурного наследия, будут разрабатываться границы территорий для выявленных объектов, проводиться научно-практические конференции и иные события, призванные популяризовать объекты культурного наследия, издаваться справочная литература, в том числе для слепых и слабовидящих, а также электронный альбом фотографий. Общий объем финансирования всех работ, запланированных на 2022 год, превысит 20 миллионов рублей.