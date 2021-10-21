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Происшествия21 октября 2021 15:50

Полицейские рассказали о причине обыска в кабинете врио вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова

Визит стражей порядка связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейские с мая расследуют уголовное дело о мошенничестве

Полицейские с мая расследуют уголовное дело о мошенничестве

Фото: из архива «КП»

В региональном УМВД России объяснили причину визита сотрудников УЭБиПК и УФСБ по региону в рабочий кабинет врио заместителя главы Тамбовщины Владимира Громова.

- В мае этого года в следственной части СУ УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поводом для этого стало неисполнение договоров поставки имущество в ряд детских садов Тамбовского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. В рамках этого уголовного дела проводились следственные мероприятия.

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