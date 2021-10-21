Работать на Тамбовщине

В кадровом центре подбирают вакансии, помогают составить резюме.

Буквально несколько лет назад центры занятости были настоящими бюрократическими машинами, где человек чувствовал себя неуютно. Сейчас ситуация полностью изменилась. Современные, комфортные, с приветливым персоналом и желанием помочь конкретному посетителю — новый тип центров занятости пришелся по душе жителям региона и доказал свою эффективность. Как результат — Тамбовская область занимает восьмое место в России по уровню общей безработицы.

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В рассказовском центре занятости, где обслуживаются жители двух городов и пяти районов, на днях побывал руководитель региона Максим Егоров. На его примере он убедился в эффективности новой концепции организации работы этой службы.

Кадровый центр «Работа в России», открытый в Рассказово в этом году, является пилотным проектом, реализованным по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Посетителей здесь встречают карьерные менеджеры и профконсультанты, прошедшие специальную подготовку. На постоянной основе организуются встречи с работодателями и консультации психолога.

Максим Егоров пообщался с сотрудниками кадрового центра, поинтересовался внедрением новых цифровых сервисов, актуальными вакансиями, в том числе для молодежи.

— Наша важнейшая задача — решить проблему оттока молодежи из региона, — подчеркивает глава области.

И модернизированная служба занятости этому помогает. Здесь подбирают вакансии, составляют резюме, подсказывают, как разобраться в себе, научиться управлять эмоциями. Именно эти знания помогают людям быстрее найти работу и успешно продвигаться по карьерной лестнице.

В целом, служба занятости региона оказала содействие в подборе доходного занятия более 10 тысячам обратившихся граждан. Профориентационные услуги получили около 15 тысяч человек. Более 1300 тамбовчан стали самозанятыми. А в региональной базе сейчас значатся около 11,5 тысячи вакансий.

В рассказовском центре занятости побывал руководитель региона Максим Егоров.

Новая профессия

Если найти работу мечты по имеющейся специальности не получается, можно получить новую профессию. Этому способствует государственная программа Тамбовской области «Содействие занятости населения», которая предусматривает профессиональное обучение безработных граждан.

В 2021 году новые знания в регионе уже получает 841 безработный. Обучение проходит по востребованным на региональном рынке труда профессиям: бухгалтер, водитель погрузчика, делопроизводитель, кондитер, крановщик, оператор котельной, парикмахер, повар, электросварщик ручной сварки и другие.

Работают подростки

Многие старшеклассники мечтают заработать собственные деньги. В этом им также помогает служба занятости. Летом во временных работах приняли участие почти 3,3 тысячи юношей и девушек до 18 лет.

Среди доступных вакансий для подростков – уборщик территорий, контролер качества, подсобный рабочий. Ребята занимаются благоустройством территорий городов и районов, помогают озеленять улицы и парки, ухаживают за памятниками и местами захоронений погибших в Великой Отечественной войне, оказывают социальную помощь пожилым и маломобильным людям. Также их привлекают к подсобным работам на предприятиях, к сельскохозяйственным и ремонтным работам, не требующим высокой квалификации.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально-значимых проектов Тамбовской области.

Светлана Мерцалова