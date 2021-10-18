Радио «Комсомольская правда» звучит в тамбовском эфире

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Теперь тамбовчане могут принимать радио «Комсомольская правда» - совместный информационный проект известного тамбовского радиоконцерна и издательского дома «Комсомольская правда».

Ну, а, что ждет слушателей на новом канале, с корреспондентом «ТЖ» поделился глава компании Сергей Прохоров.

- Сергей Александрович, радио «Комсомольская правда» - это очередная воплощенная мечта?

- Это проект, продолжающий развитие наших информационных возможностей. Это не мечта - это бизнес. Бизнес, который расширяет медиапространство региона. На волнах FM-диапазона слушатели получили популярный информационный канал, где будет место и оперативным темам, и аналитике. А это самый широкий спектр вопросов нашей повседневной жизни, которые касаются всех — проблемы ЖКХ, общественный транспорт, образование, здравоохранение, досуг, житейские истории и вопросы культуры в самом широком смысле. Канал рассчитан на самую разную аудиторию, и это своеобразный живой ресурс, который будет формироваться, учитывая интересы аудитории и мнения наших слушателей.

- Региональное включение очевидно будет иметь свой определенный регламент в виде временных рамок?

- Конечно, региональная программа на радио «Комсомольская правда» будет в эфире ежедневно на волне 96,4 FM в рамках часовой программы. Этот час станет увлекательным общением с нашими слушателями, которые найдут здесь немало интересного и актуального.

- Но час в эфире — это совсем немало, на это понадобятся дополнительные силы в редакции, не говоря уже о техническом обеспечении?

- Планируя этот проект, мы естественно рассчитывали свои возможности, и технические, и кадровые. Ведь этому событию, предшествовал федеральный конкурс на право вещания, в котором наша компания одержала победу. Затем были проектные работы, оформление разрешительных документов, приобретение и монтаж передающего и студийного оборудования, что потребовало немалых инвестиций. Что же касается творческой части проекта, то здесь мы рассчитываем на профессиональный потенциал нашей команды плюс сотрудничество с редакцией федеральной «Комсомолки», имеющей авторитет и колоссальный журналистский опыт.

- Напрашивается логичный вопрос, а не убьет ли радиовариант газеты её бумажное издание в нашу эпоху ускоряющегося времени?

- Уверен, такого не случится. Это как в фильме «Москва слезам не верит», где один из героев утверждал, что скоро ничего не будет, кроме телевидения. Как видим, все осталось, и газеты, и радио, и кино, и театр. Так и здесь, сотрудничество радио и газеты оказывается взаимовыгодным. Радио работает на популяризацию газеты, а газета в свою очередь на популярность радио. Думаю, такие симбиозы в сфере средств массовой информации будут все более востребованы.

- Сергей Александрович, и все таки, новая радиостанция, а значит новые заботы и новые планы — это для вас больше творческая или коммерческая необходимость?

- Это необходимость жизни, что включает и то, и другое. Это бизнес. Мы негосударственная компания, рассчитываем на свои силы и возможности. Можно, конечно, не стремиться, что называется, почивать на лаврах, но есть простой закон — если остановишься, то неизбежно отстанешь. И пусть нам вместе будет по пути, встречаясь на волнах радиоэфира!

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Константин СМИРНОВ