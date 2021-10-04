Новым врио губернатора Тамбовской области стал Максим Егоров

Максим Егоров

4 октября, после того, как Владимир Путин принял отставку главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, стало известно, что врио главы региона назначили замминистра строительства Максима Егорова. Он родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. В 1999 году закончил Волжскую государственную академию водного транспорта, после чего работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000 – 2005 гг. занимал различные должности в Нижегородском акционерном обществе «Нижновэнерго»: от экономиста 1 категории до заместителя директора по экономике – начальника планово-экономического отдела. В 2005 – 2015 гг. работал в Федеральной службе по тарифам в Москве. Начинал начальником отдела регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли и дошел до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли.

В 2016 –2018 гг. Максим Егоров был советником губернатора Тюменской области Представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации в Москве. С июня по декабрь 2018 годы работал советником Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а в конце этого же года стал заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С 11 декабря 2019 года назначен главным государственным жилищным инспектором страны. Максим Егоров женат, воспитывает троих сыновей.