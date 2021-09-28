Тамбовэнерго завершило строительство сетей наружного освещения сельских автодорог

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Для освещения трасс смонтированы светодиодные светильники с системами автоматизированного управления наружным освещением.

Современное наружное освещение появилось на автодорогах в селах 1-е Левые Ламки и Подлесное. Работы выполнялись квалифицированными специалистами Сосновского района электрических сетей с соблюдением требуемых сроков и применением современных технических средств.

Реализуемые мероприятия по строительству систем уличного освещения направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей. За счет применения современных энергоэффективных технологий и решений они позволят улучшить освещенность населенных пунктов, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками.

«Производственная база, наличие собственного парка спецтехники и квалифицированный персонал позволяют «Тамбовэнерго» качественно проводить ремонтные и монтажные работы, а также модернизировать системы уличного освещения, в том числе с применением энергоэффективных технологий, в соответствии с требованиями ГОСТ», – отметил Заместитель генерального директора – Директор филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.