Специалисты Тамбовэнерго обеспечили электроснабжением Кирсановский сахарный завод

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Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 9,7 МВт. Согласно условиям договора, для осуществления технологического присоединения предприятия АПК филиалом «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» построено 7 километров воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВт.

Предприятие занимает лидирующие позиции среди российских предприятий сахарной отрасли и заводов Таможенного Союза. Завершение данного этапа технологического присоединения объекта к сетям компании является ключевым, так как позволит обеспечить аграрный сектор региона качественным и надежным электроснабжением.

«Развитие аграрного сектора является приоритетным направлением в политике Тамбовской области. Выполняя технологическое присоединение такого крупного перерабатывающего объекта, как Кирсановский сахарный завод, тамбовские энергетики вносят свой вклад в развитие области, укрепляя его энергетическую инфраструктуру», – подчеркнул Заместитель генерального директора – Директор филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.