Дома в Тамбове начали подключать к «гигабитному» интернету

Фото: Архив КП. Автор: Владимир Ворсобин Фото: Владимир ВОРСОБИН

Широкополосный доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с стал доступен для тамбовских предприятий, а для домашнего использования горожанам открыты скорости 500 Мбит/с

Одними из первых испытать самые высокие скорости домашнего интернета в регионе смогут порядка 10 000 жителей крупных спальных микрорайонов областной столицы.

Компания МТС сообщила о завершении реализации первого этапа проекта по модернизации сетей фиксированной связи в Тамбове. Одними из первых испытать новые скорости домашнего интернета смогут порядка 10 000 жителей крупных спальных микрорайонов, расположенных на улицах Клубная, Сергея Лазо, Тамбов-4, а также владельцы квартир в новостройках в переулке Совхозный. До конца сентября специалисты компании подключат к супербыстрому домашнему интернету другие крупные микрорайоны города - на улицах Сенько, Рылеева, Менделеева, Бульвар Энтузиастов, 8 марта. Полный переход всей фиксированной сети МТС в Тамбове на гигабитную скорость будет осуществлён в течение ближайших двух лет.

«МТС первым из провайдеров региона предоставляет своим тамбовским абонентам возможность пользоваться домашним интернетом, скорость которого в 5-10 раз превышает скорости обычной сети. Сегодня во многих тамбовских семьях одновременно используются сразу несколько гаджетов – ноутбуки, планшеты, смартфоны. Гигабитный интернет способен гарантировать всем членам семьи бесперебойный и быстрый доступ к сети, вне зависимости от объемов и качества потребляемого контента. В результате запуска новых скоростей домашнего интернета жители Тамбова получают доступ к сервисам в принципиально ином качестве: возможность просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах одновременно на нескольких устройствах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой и хорошим качеством видеопотока, подключать к сети множество устройств, использовать сервисы «Умный дом», – отметил директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

Подключить новые скорости домашнего интернета тамбовчане могут с сентября 2021 года. Проверить возможность запуска высокоскоростного интернета в квартиру можно на сайте МТС в Тамбовской области. Домашний интернет на скорости 500 Мбит/с можно подключить в виде единичной услуги (домашний интернет) или комплекса сервисов (домашний интернет и цифровое ТВ), что позволит горожанам дополнительно сэкономить на телеком-услугах до 30%.

Фото: Архив КП

Автор: Владимир Ворсобин