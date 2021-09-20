Липецкий губернатор пообщался с журналистами в Медиацентре избиркома Липецкой области

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Медиацентр избирательной комиссии Липецкой области сегодня посетил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. Глава области ответил на вопросы журналистов, которые здесь работают.

В течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября – Медиацентр освещает, как проходит голосование на выборах депутатов Госдумы и Липецкого облсовета. За это время спикерами стали организаторы выборов, общественники, эксперты и рядовые избиратели, которые делятся мнением об участии в голосовании.

Также в программе работы Медиацентра – телемосты с избирательными участками Липецка и районов области. По мнению организаторов, это помогает сделать процесс голосования максимально открытым. Запланировано и прямое включение с Информационным центром ЦИК России. Кроме того, сегодня вечером здесь после закрытия избирательных участков состоится круглый стол с представителями политических партий, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Артамонов высоко оценил организацию в регионе процесса голосования и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в условиях пандемии. Руководитель области также подчеркнул, что регистрируется неплохой уровень явки на избирательные участки, который сейчас выше, чем в среднем по стране. «Как всегда активно идут голосовать жители районов Липецкой области, – сказал Игорь Артамонов. – К тому же сейчас есть возможность сделать выбор с помощью электронных средств, и многие этим пользуются». Известно, что в Липецкой области более 25 тысяч жителей воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» и будут голосовать по месту нахождения.

Кроме того, Игорь Артамонов отметил, что трехдневное голосование очень комфортно для людей, которые могут выбрать наиболее удобное для себя время. «Я, например, проголосовал в первый день, а в субботу сходил в лес за грибами. Теперь вместе со всеми буду ждать результатов», – добавил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.