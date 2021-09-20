Сотрудник Тамбовэнерго награжден благодарственным письмом

.

Начальник управления делами – руководитель аппарата филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Ремизов в торжественной обстановке награжден благодарственным письмом Администрации Тамбовской области за вклад в развитие энергетического комплекса региона и достигнутые успехи в профессиональной деятельности.

Под руководством директора Тамбовэнерго Николая Богомолова коллектив филиала добивается высоких результатов, которые отмечены на уровне региона. В настоящее время Тамбовэнерго обеспечивает качественное и надежное электроснабжение области.

«Хочу выразить огромную благодарность руководству Тамбовской области за оказанное доверие. В дальнейшем Тамбовэнерго будет способствовать обеспечению комфортной жизни потребителей региона», – поблагодарил начальник управления делами – руководитель аппарата филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Ремизов.

«В «Тамбовэнерго» работают профессионалы высокого уровня, которые своим кропотливым трудом достигли высоких результатов и стали примером для коллектива. Поздравляю с получением заслуженной награды и желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма, уверенности в собственных силах, исполнения задуманного и скорейшей реализации новых масштабных целей, что позволит дальше идти также успешно по жизненному пути. Спасибо за Ваш труд!» – поздравил Заместитель генерального директора – Директор филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.