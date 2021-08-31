Игорь Артамонов: 1 сентября в Липецкой области откроются новые школы

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Юные жители Липецка и села Пятницкое Измалковского района в День знаний сядут за парты в новых школах. Кроме того, завершается строительство школьного здания в селе Большой Хомутец Добровского района и нового корпуса школы в районном центре Тербуны. Идет возведение школ в городе Грязи и Лебедяни на 800 и 1200 мест соответственно. Об этом глава региона Игорь Артамонов рассказал сегодня во время прямой линии с жителями Липецкой области.

В полилингвальной школе областного центра 1 сентября ждут 240 учащихся младших классов и 560 учеников среднего и старшего звена. Обучающиеся смогут выбрать профиль образования, которое им больше по душе: изучать информатику и робототехнику, обучаться футболу и фехтованию, освоить различные иностранные языки. Ведущим профилем станет иноязычное образование. Английский язык школьники начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и китайский. В старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке. Школу возвели по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – на эти цели из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 727 млн рублей.

«На эту школу мы будем равняться при создании новых образовательных учреждений, – сказал Игорь Артамонов. – Еще 45 образовательных организаций вошли в план по капремонтам. В Ельце сейчас восстанавливаем большую школу. Должно получиться очень хорошо, рядом будет также благоустроена территория. Решили разработать стандарт для программы капитального ремонта других образовательных учреждений, планируем каждый год обновлять старые школы по всей области».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.