Экология для всех — в радиоэфире: ещё один проект компании «Прохоров Медиа» победил на всероссийском конкурсе

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Энтузиасты известной тамбовской радиокомпании взялись за непростое направление, каким является экология. Представленный ими проект на эту тему оказался настолько оригинальным и познавательным, что стал одним из победителей среди электронных СМИ. И теперь в региональном радиоэфире появится новая необычная программа, где можно узнать много любопытного о сфере, которая касается каждого из нас. А подробнее о том, что это будет, где, когда и почему, с корреспондентом «ТЖ» поделился руководитель компании «Прохоров Медиа» Сергей Прохоров.

- Сергей Александрович, так почему именно на экологию пал выбор вашей команды, когда вы решили принять участие в конкурсе?

- Известно, что Тамбовская область по данным различных рейтингов давно держит первенство по экологической чистоте и сохранению природной среды в масштабах всей России. Это первенство говорит о серьезной работе по внедрению новых технологий и общей заботе об окружающей среде. Причем, мы к этому как-то привыкли и уже воспринимаем это как должное. Но ведь это не приходит само, это большого труда стоит. А много ли жители нашей области, а значит и наши радиослушатели знают об экологии, о возможности ее улучшения и способах ее сохранения? Увы, мало. И винить здесь людей трудно, потому что они заняты повседневными проблемами и об экологии не достаточно информации. И вот теперь, благодаря выигранному нами гранту, на волне радиостанции GlobalFM появится регулярный цикл программ об экологии под названием «Многие не знают...», который будет в эфире до конца года.

- Это необычно — коммерческая радиостанция говорит об экологии. Созвучно ли это с форматом, привычным поклонникам GlobalFM?

- Важно — не просто информировать, а давать интересно, живо, находя нестандартные подходы и любопытные факты. Разбудит ли эта подача любопытство к теме? Надеемся, да. Изменит ли сознание? Очень хотелось бы, потому что это касается нашего общего будущего.

- Название цикла программ «Многие не знают...» говорит само за себя. Какие темы собираетесь заострять, что мы не знаем?

- Мы расскажем о многом. Например, о раздельном сборе мусора, утилизации разных его видов, какая польза от его переработки, какие бывают и как действуют очистные сооружения, и о другом. Многие ли знают, что привычные полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки не разлагаются в природе и накапливаются в огромных количествах, а в океане уже есть целые острова из них, которые видно даже из космоса? Кто-то скажет, что давайте их просто сжигать. Но для этого надо их отдельно собирать, значит надо масштабно переходить на раздельный сбор мусора. Что делать? В первую очередь менять сознание. Понимание нельзя навязать, должна проявиться экологическая ответственность. А может просто отказаться от полиэтиленовых пакетов и перейти на оберточную бумагу, как это было в Советском Союзе. Полиэтилена не хватало, и люди пакеты мыли и сушили для многократного использования. Так что лучше? Это тема для дискуссий, и у каждой точки зрения есть свои аргументы, о которых мы будем говорить в эфире. Это пример, который говорит, что проблема многогранна и есть над чем задуматься.

- Да уж, не хотелось бы попасть в океане на остров из пластика, хотя это почти сюжет для приключенческого фильма... Сергей Александрович, об авторитете творческой незаурядности команды «Прохоров Медиа» говорит не первый грант в этом году. Напомню, что коллектив уже получил средства от Фонда президентских грантов на реализацию проекта регионального вокального онлайн-радиоконкурса «Высота». Интересно, покрывают ли гранты расходы?

- Гранты предполагают софинансирование. Но мы не берём в расчет одну арифметику, ведь новый проект - это новые возможности для нас и для наших слушателей, новый шаг в развитии.

Константин СМИРНОВ

Фото Павла Васильева

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