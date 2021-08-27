Игорь Артамонов обсудил на заседании оперштаба подготовку ко Дню знаний

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Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области состоялось вчера под председательством главы региона Игоря Артамонова. В его работе приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, заместители главы региона, руководители исполнительных органов государственной власти области.

В ходе заседания была представлена и проанализирована информация о состоянии и мерах по повышению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения Единого дня голосования. Перед началом нового учебного года особое внимание члены комиссии уделили теме защиты образовательных и дошкольных организаций региона. Кроме того, был рассмотрен вопрос об организации и состоянии деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде, мерах по ее совершенствованию.

Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. «Наша главная задача – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.