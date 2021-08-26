Тамбов очистят от незаконных тонаров и ларьков

Треть незаконных киосков города стоят закрытыми, но их не убирают Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

23 августа в Тамбове приняли порядок, который определяет новые полномочия города в борьбе с несанкционированной торговлей. Речь идёт о незаконно установленных тонарах и ларьках, а также продавцах, которые расположились на улицах города вне предусмотренных для этого местах. По закону, для того, чтобы получить разрешение и на законных основаниях установить объект нестационарной торговли, предприниматели должны обращаться с заявлением в администрацию города, его рассматривают и после положительного заключения запрашиваемое место под установку ларька или тонара выставят на аукцион. По результатам торгов и будет предоставлено право на его установку. Незаконными считаются торговые объекты, которые такого разрешения не имеют.

Как рассказала председатель комитета потребительского рынка товаров и услуг Татьяна Долгих, принять порядок удалось после того, как в городе появились новые правила благоустройства. После того, как в этом документе прописали полномочия города по ликвидации несанкционированных торговых объектов и точек, началась разработка конкретных пошаговых действий, которые можно предпринять в отношении нарушителей. Раньше, признаются в комитете потребрынка, полномочий, чтобы искоренить такие факты, у чиновников попросту не было. Зато было множество жалоб от горожан, на несанкционированные рынки, и появляющиеся в разных местах города – на тротуарах, зелёных зонах, ларьки и тонары.

- Рычаг воздействия до принятия нового порядка у нас был один – обращение в суд на владельцев несанкционированных торговых объектов с иском о ликвидации киоска или тонара, - рассказывает Татьяна Долгих. – Но это было дело долгое и не всегда результативное. В 90% случаев владелец такой точки оставался неизвестен. А для обращения в суд нужно указать имя ответчика. Если владелец всё же был известен, следовала долгая процедура прежде чем муниципалитет, получив решение суда, мог снести незаконный объект.

По данным мэрии, сейчас в Тамбове, в самых разных его микрорайонах расположились 82 несанкционированных торговых объекта, когда-то, обычно в ночное время, их привезли, установили и организовали там торговлю самыми разными товарами. Почти треть из них – 27 – стоят закрытыми. Согласно новому порядку, если жители пожалуются на ларёк, или о появлении незаконного объекта станет известно сотрудникам мэрии, сначала составят акт его выявления. В случае, если собственник точки известен, акт и уведомление с требованием о сносе его в досудебном порядке, направят в адрес владельца. Если хозяина тонара не знают, то информацию, которую должны были направить ему, разместят в СМИ. Это и будет считаться официальным уведомлением владельца незаконного объекта. Если собственник (известный или неизвестный неважно) не отреагирует на требование мэрии в течение 14 дней, администрация воспользуется своим правом на демонтаж (если объект нельзя перенести), или его перемещение в специальное хранилище. «Кладбище» тонаров решили устроить в Тамбове на ул. Киквидзе. По правилам, территория для их хранения должна иметь твёрдое покрытие, ограждение и находиться под охраной. Сооружения владелец сможет вернуть в течение двух месяцев с момента ликвидации, но сначала его обяжут возместить затраты города: средства, потраченные на демонтаж, перевозку, хранение и вероятные затраты на приведение в порядок территории, где стоял незаконный объект, например, восстановление зелёной зоны. Если владелец не согласится компенсировать траты, или вовсе не объявится, металлические киоски сдадут в чермет, а вырученные деньги направят в бюджет областного центра.

- Первый этап работы – направление актов собственникам и размещение информации, предупреждающей владельцев о необходимости убрать несанкционированные конструкции в СМИ, мы начали сразу после вступления новых правил в силу, - говорит Татьяна Владимировна. – Уверена самое ближайшее время ларьки и тонары, которые незаконно занимают городские территории и портят своим непрезентабельным видом облик Тамбова, исчезнут.

Новый порядок должен, как рассчитывают справиться с ещё одной городской бедой – стихийными рынками и просто одиночными торговцами. Меры борьбы с ними тоже раньше существовали но, как и в случае с тонарами – неэффективные. По закону – это нарушение по ст. 29.6 закона области об административных правонарушениях. За торговлю в непредназначенных для этого местах физлицам (а в большинстве своем продавцы относятся к этой категории) грозит штраф от 500 до 1500 рублей. За повторное нарушение, если его выявили меньше, чем через год после первого, штраф увеличивается до 2-3 тысяч рублей.

- Еженедельно в областном центре проводятся по два-три рейда, по их результатам составляется достаточно большое количество протоколов, - продолжает Татьяна Долгих. – Но результативной эту работу назвать нельзя, в лучшем случае продавцы оплачивают штраф и возвращаются на прежнее место, а большинство их даже не платит, и торгуют, как прежде.

Сейчас одной из проблемных точек размещения микро-рынка стала территория стоянки в районе ул. Володарского, 8 и Чичканова, 16, 18. Торговцы мешают здесь проезду автотранспорта, но выгнать их с этого места не получается. Разъяснительные беседы и угрозы штрафов на продавцов не действуют. При этом сейчас в городе действуют 26 ярмарочных площадок, на которых можно продавать товары бесплатно. Теперь с торгующими в неположенных местах будет новый порядок взаимоотношений. После предупреждения о том, что работа точки в этом месте незаконна, если её продолжат, сотрудники мэрии смогут описать товар, конфискуют его и отправят на хранение. Как и несанкционированный тонар, вернуть продукцию можно будет, если возместить расходы за его перевозку и хранение. При этом, если речь будет идти о продуктах питания, никто не будет заботиться о том, чтобы конфискат не испортился. Сохранность продовольствия в новом порядке не прописана.