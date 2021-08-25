В эфире загораются звёзды!

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Конкурс проходит по трём номинациям: «Авторская песня», «Популярная песня на русском языке» и «Популярная песня на английском языке». Участие в нём могут принять солисты в возрасте от 16 до 35 лет, а также творческие коллективы (в составе до 8 человек).

Напомним, что впервые конкурс прошел в нашем городе в конце прошлого года и главным призом была двухнедельная ротация композиций в эфире Тамбовских радиостанций компании «Прохоров Медиа» (GlobalFM, «Русское радио Тамбов», радио «Шансон Тамбов»). По данным пресс-службы компании, в этом году денежные премии и главный приз — ротацию на радио получат победители в каждой номинации. Некоторые исполнители с их композициями уже на этапе первичного отбора станут участниками прямых эфиров на GlobalFM. Также победители и финалисты примут участие в гала-концерте, который станет завершающим этапом конкурсных мероприятий.

«В этом году конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Для нас это новый уровень и еще один стимул для развития. Заявки приходят, в том числе из других регионов и уже в следующем году мы планируем значительно расширить географию конкурса. Вокалистам мы желаем удачи и честной борьбы за главный приз. А за него стоит побороться, ведь он станет неплохим подспорьем победителям», - отметил наставник проекта и владелец медиахолдинга «Прохоров Медиа» Сергей Прохоров.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать аудиозапись исполнения в формате mp3 (320 kbit). Заполнить анкету-заявку и прислать её вместе с аудиозаписью и фотографией исполнителя на электронный адрес pr@globalfm.ru либо доставить по адресу: 392018 г. Тамбов, ул. Пушкарская, д. 45, 3 этаж, оф. 309. Контактный телефон: 8 (915) 882-10-74. Подробная информация о ходе конкурса (положение, форма заявки, состав жюри) опубликована в группе GlobalFM во ВКонтакте.

«Прохоров Медиа». Компания начала работу в 1998 году и на данный момент является одним из крупнейших игроков на радиорынке Тамбовщины. Активно работает в направлении развития сети радиовещания. На данный момент на территории региона функционируют 10 передатчиков. Особая значимость сети проявилась в связи с переходом на цифровое вещание. Единственной компанией, транслирующей местный контент на большей территории Тамбовской области, стала наша радиосеть, так как локальные телеканалы ушли из эфира. В настоящий момент вещанием сети покрыта бо льшая часть территории Тамбовской области. Она осуществляет оперативную доставку информации населению, посвящённой жизнедеятельности региона. Ориентиром в работе коллектива служат демографические, социально–культурные особенности региона, потребности аудитории.

За два последних года компания выиграла два федеральных конкурса. Логическим продолжением этого является запуск радиостанций в Тамбове. На одной из частот произошел рестарт «GlobalFM» единственной региональной станции, которая за годы своего вещания стала культовой. В её эфире радиослушатель получает лучшие образцы мировой эстрады, а также новости, которые неразрывно связаны с нашей жизнью. Второй проект — радиостанция разговорного жанра «Комсомольская правда». Проект разговорного радио осуществляется компанией впервые.