Воронежцы обратились к председателю облдумы за помощью в решении вопросов соцзащиты

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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов вместе со специалистами общественной приемной партии и ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ» 26 августа провел дистанционный прием граждан.

В ходе приема было рассмотрено пять обращений.

Жительница Терновского района попросила решить вопрос с приобретением ортопедической обуви для ребенка-школьника, а многодетной матери из Хохольского района понадобился план участка для газификации дома. Вопросы решены положительно.

Житель Павловского района, получивший травму на производстве, попросил разъяснить порядок оформления выплат. Кроме того, воронежцы пожаловались на работу управляющих компаний и качество предоставления коммунальных услуг. Заявителям были даны консультации и оказана необходимая юридическая помощь.

Подводя итоги приема, Владимир Нетёсов отметил, что в период думских каникул депутаты продолжают работу в округах, проводят дистанционные приемы на базе региональной и местных партийных приемных, рассматривают обращения, поступившие в приемную граждан Воронежской областной Думы.

– Несмотря на думские каникулы и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, работа приемных не останавливается. Ни одно обращение не останется без внимания депутатов, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Напомним, обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.