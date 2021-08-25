Владимир Нетёсов: «Обратная связь с избирателями является для нас жизненно важным принципом»

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В Москве состоялся II этап Съезда «Единой России», который открыл Председатель партии Дмитрий Медведев. Участниками форума стали Президент России Владимир Путин, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, председатель Высшего совета Борис Грызлов, лидеры общероссийского партсписка на предстоящих выборах в Государственную Думу – министр обороны Сергей Шойгу, главврач антиковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, а также руководство думской фракции «Единой России», делегаты всех 85 региональных отделений партии, представители федерального правительства, Совета Федерации и главы российских регионов.

Воронежскую делегацию, прибывшую на съезд, возглавил член Президиума Генерального совета «Единой России», секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В состав делегации вошли вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, депутаты Государственной Думы от Воронежской области Евгений Ревенко и Сергей Чижов, а также депутаты Воронежской областной Думы Александр Пешиков и Елена Губина.

Как отметил Дмитрий Медведев, со времени первого этапа Съезда, который состоялся 19 июня, была проделана огромная работа по сбору наказов и пожеланий граждан в предвыборную программу «Единой России». Ее основой стало Послание Президента Федеральному собранию, а кроме того, в нее включен и пакет новых, масштабных идей, которые Владимир Путин озвучил на открытии второго этапа Съезда. В свою очередь, в ходе открытого диалога партии с гражданами, было подано более 2 млн предложений с мест, конкретизирующих социальную и экономическую проблематику. Все это позволило сформулировать окончательную редакцию предвыборной программы, которую единодушно приняли делегаты партийного форума.

«Саму программу можно смело назвать народной. Второй этап Съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять эту программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство – добиться реализации заявленных планов. Это – большая, если не сказать огромная, ответственность», - заявил Владимир Путин.

Комментируя принятие народной программы, член Президиума Генерального совета «Единой России», секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в течение июля и августа в области состоялись десятки встреч и «круглых столов», в ходе которых воронежцы активно высказывали свои пожелания и замечания.

«Воронежское региональное отделение партии собрало более 25 тысяч наказов граждан, которые дают развернутую, реалистичную картину социально-экономического положения области, а также проблем, которые ждут своего решения как в отдельных муниципальных образованиях, городских и сельских поселений, так и в целом регионе. Опираясь на эти данные и народную программу «Единой России», мы ясно видим тот объем работы, который должен быть выполнен при активном участии всех членов регионального отделения партии и ее депутатского корпуса на всех уровнях представительной власти, от сельского Совета до областной Думы», – резюмировал Владимир Нетёсов.