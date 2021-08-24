Трудовой семестр в Тамбовэнерго стал для студентов хорошим производственным и жизненным опытом

.

В мероприятии приняли участие представители руководства «Тамбовэнерго», Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) и актив Совета по работе с молодежью филиала.

В течение полутора месяцев на объектах филиала трудились 15 студентов Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники (ТГТУ). Ещё до начала работы на энергообъектах ребята прошли инструктажи по технике безопасности, изучили правила охраны труда и, будучи полностью укомплектованными необходимыми материалами, инструментом и спецодеждой, получили допуски для работы с энергооборудованием.

Стройотрядовцы под руководством опытных мастеров-наставников оказывали помощь в проведении ремонтных работ и техническом обслуживании объектов энергоснабжения, находящихся в зоне обслуживания Тамбовского района электрических сетей, принимали участие в работах по снятию показаний приборов учета, в их приемке в рамках программы развития систем учета, были задействованы в обновлении диспетчерских наименований на энергообъектах и осуществляли работы по благоустройству территорий.

Во время трудового семестра студенты смогли понять, что в реальности представляет собой профессия энергетика. «Позитивный настрой, дружная атмосфера в бригаде и неиссякаемая энергия помогали нам справляться со всеми поставленными задачами. На практике как будущие специалисты мы получили бесценный опыт», – отметил студент ТГТУ, член стройотряда «Энергия» Осман Адаев.

«Тамбовэнерго не первый год сотрудничает с Институтом энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ТГТУ. Совместная, плодотворная работа помогает студентам открывать для себя что-то новое», – подчеркнул заведующий кафедрой «Электроэнергетика» ТГТУ, кандидат технических наук, доцент Александр Кобелев.

«Трудовой отряд – это возможность внести частицу себя в развитие энергетики родного края! В свою очередь, мы сделали все, чтобы этот трудовой семестр стал для студентов хорошим производственным и жизненным опытом. Ребята зарекомендовали себя как ответственные и грамотные помощники, а после окончания института, уверен, они станут компетентными специалистами, профессионалами своего дела. Сегодня именно они – самая активная, яркая и энергичная аудитория, которая будет стремиться модернизировать электросетевой комплекс. От инициативы каждого из них зависит будущее энергетики», – подчеркнул Заместитель генерального директора – Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.