Партия «Новые люди» провела в Тамбове опрос об отношении к обязательной вакцинации

Партия «Новые люди» провела опрос среди жителей Тамбова и Тамбовской области. Участники отвечали, как относятся к обязательной вакцинации от коронавируса. Опрос проводился в течение нескольких дней и вызвал большой интерес среди тамбовчан.

- Одни считают, что вакцинироваться нужно, потому что это поможет победить коронавирус, - рассказали представители партии «Новые люди». - Другие, наоборот выступили против обязательного вакцинирования. Ведь это добровольное решение человека: делать ему прививку или нет.

Большинство респондентов сделали прививку, потому что им нужно было ехать в отпуск, а без прививочного сертификата их бы никуда не пустили. У других на вакцинации настояло руководство на работе. А кое-кто все еще в сомнениях и не спешит делать прививку.

Об итогах опроса рассказал руководитель тамбовского отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин.

- Люди действительно разделились на два лагеря. Кто-то выступает «за», кто-то – против вакцинации, - отметил Пересыпкин. – Однако сейчас намного важнее вопрос, можно ли отстранять людей от работы за отказ от вакцинации. Мы считаем, что вакцинация очень важна, но она должна быть добровольной. Все должно происходить через популяризацию, а не через увольнение и отстранение от работы. Граждане должны быть защищены трудовым законодательством и иметь право выбора.

Результаты опроса показали, что главная причина отказа от вакцинации - недостаточная, по мнению людей, исследованность вакцин. А у некоторых из опрошенных есть противопоказания к прививке. По данным регионального управления здравоохранения, на 15 августа два этапа вакцинации прошли около 237 тысяч человек. При этом на Тамбовщине проживает свыше 994 тысяч человек.