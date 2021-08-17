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Общество17 августа 2021 16:00

Что происходит за забором тамбовского «Лукоморья»?

Детский городок на Набережной открыли почти год назад, но использовать его тамбовчане до сих пор не могут
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Разбирательства по поводу городка продолжаются в полиции и в Арбитражном суде

Разбирательства по поводу городка продолжаются в полиции и в Арбитражном суде

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

12 сентября исполнится ровно год с момента открытия детского городка на улице Набережной, название которого тамбовчане выбирали путём интернет-голосования. Победило тогда сказочное «Лукоморье». «Чудеса» с этим объектом начали происходить сразу после открытия. Дело в том, что мэрия забраковала работы по благоустройству, за которые подрядчику ООО «Стинэк» должны были выплатить порядка 22 миллионов рублей, обнаружив на дорожках деформированную плитку и потрескавшиеся деревянные фигурки. Выяснилось также, что дорогой датский городок фирмы «Kompan», выполненный из долговечной робинии, подрядчик заменил на похожий – из лиственницы, срок службы которой в уличных условиях гораздо меньше. Это комплекс заказали в Самаре. Руководство «Стинэк» объясняло, что на такой шаг пришлось пойти вынужденно. Из-за пандемии поставки из Дании прекратились, поэтому якобы по договорённости с заказчиком установили другой городок. Кстати, сэкономив на материалах, как предполагается, порядка 11 миллионов рублей, подрядчик предъявил городу к оплате всю сумму, то есть в два раза больше. Но всех денег не получил. В декабре прошлого года по инициативе подрядчика, у которого так и не приняли деревянный комплекс, вокруг детских игровых комплексов появился глухой строительный забор, который стоит там до сих пор. Сейчас тамбовчане с удовольствием отдыхают на лавочках в сквере, фотографируют детей верхом на топиариях, но домики, лесенки и прочие развлечения для ребятни остаются пока недоступными, что вызывает возмущение горожан.

- Мы жители расположенных рядом домов надеялись, что хотя бы летом, в тёплый сезон эта конфликтная ситуация как-то разрешится и дети смогут играть в новом комплексе, но время идёт, забор стоит, и сколько ещё будут продолжаться разбирательства непонятно, - говорит тамбовчанка Евгения Логинова.

В своих предположениях женщина права, сейчас по делу идёт судебное разбирательство, конца которому пока не видно. В декабре 2020 года ООО «Стинэк», так и не дождавшись полной оплаты по контракту, обратилось в Арбитражный суд с иском к заказчику работ – Дирекции благоустройства и озеленения в надежде взыскать 11 миллионов 200 тысяч рублей, причитающихся ей по условиям договора. В марте 2021-го со встречным иском в суд обратилась и Дирекция, потребовав пени за невыполнение условий контракта в размере 82 тысяч рублей. В апреле, когда арбитраж рассмотрел взаимные претензии, дела объединили в одно. Рассматривают его до сих пор, и сколько это будет ещё продолжаться, неизвестно. Сейчас по делу назначили экспертизу, к которой привлекли ученых дендрологов, экологов и строителей. Суд поставил перед специалистами ряд вопросов, на которые они должны будут ответить.

- Экспертам предстоит выяснить, соответствуют ли выполненные подрядчиком работы условиям заключённого с городом контракта, проектной документации и строительным нормам, - рассказали в Арбитражном суде тамбовской области. - Суд также интересует качество древесины, которая использовалась в процессе работ, а также разница при эксплуатации в условиях Центральной России робинии и лиственницы.

Только после получения экспертного заключения и ответов на все эти вопросы, суд сможет признать правоту одной из сторон и решить дальнейшую судьбу городка.

КСТАТИ

Подрядчика «Лукоморья» подозревают в мошенничестве

Тот факт, что подрядчик, используя менее качественные материалы, предъявил городу к оплате всю сумму контракта, заинтересовал прокуратуру Ленинского района, на территории которой находится спорный объект. В феврале этого года здесь провели проверку и заподозрили руководителя стройфирмы в покушении на мошенничество в особо крупном размере, выяснив, что разница между проектной стоимостью объекта и фактически выполненной составила больше 11 миллионов рублей. Материалы прокурорской проверки направили в полицию. Но, как рассказали в прокуратуре Ленинского района, уголовное дело в отношении подрядчика до сих пор не возбудили. Пока ещё проводится проверка, в рамках которой тоже назначены экспертизы. О привлечении подрядчика к уголовной ответственности можно будет говорить только после получения их результатов. Если они окажутся не в пользу руководителя «Стинэк», ему грозит немалый срок. Так, получи он все деньги по контракту, наказание могло достигнуть до 10 лет колонии. Но так как подозревается директор лишь в попытке завладеть деньгами, а фактически они остались в бюджете, срок наказания за несостоявшееся преступление в этом случае не может превышать ¾ от максимальной санкции статьи.

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