Партия «Новые люди»: государство должно компенсировать посещение частных врачей

Многие пациенты неделями не могут записаться на приём к медицинским специалистам и получить качественную помощь. 10 августа эту проблему обсудили на заседании актива регионального отделения партии «Новые люди». Чтобы решить ее, «Новые люди» предлагают внести изменения в законодательство.

- Система здравоохранения излишне бюрократизирована, - говорит руководитель тамбовского отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин. – Люди не могут попасть к кардиологу или урологу напрямую, ведь сначала им нужно получить направление к этим специалистам у своего участкового терапевта. При этом в платном медицинском центре помощь окажут быстро и без дополнительных требований. Время и нервы тратить не нужно, но это не каждый может себе позволить.

Сейчас, в условиях пандемии мы столкнулись с еще одной проблемой: нагрузка на государственные больницы и поликлиники в последнее время серьезно выросла. Терапевты задействованы в массовой вакцинации, кто-то из медиков вообще уволился из-за угрозы заразиться на работе коронавирусом. Ситуация с узкими специалистами и раньше была сложной.

- Нужно правильно распределить нагрузку между частными и государственными медицинскими учреждениями, - убеждён активист партии «Новые люди» Никита Пересыпкин. - Важно пересмотреть и работу терапевтов. На них сейчас взвалили непосильную ношу.

Бесплатное здравоохранение в нашей стране – зачастую лишь слова. Люди пытаются попасть к нужным врачам по несколько недель, а когда этого не получается, вынуждены обращаться в частные клиники. Другого выхода у людей зачастую просто нет. При этом фонд ОМС ежемесячно получает деньги от работодателей и предпринимателей, которые направляются на «бесплатное» лечение.

Активисты партии «Новые люди» считают, что посещение врачей частной практики нужно компенсировать из ФОМСа и бюджета. Ничего сложного в этой процедуре нет. Региональные власти должны заключить договоры с частными медицинскими центрами. Пациент, который решил посетить врача, но увидел, что записи к нему нет на ближайшие две недели, здесь же, на сайте поликлиники переходит по ссылке на портал коммерческого медцентра, с которым есть договоренность на обслуживание пациентов и записывается к частному врачу.

- Ненормально, когда люди ждут квалифицированной медицинской помощи две недели. Это риск подорвать здоровье. Государство должно создать надежный механизм, чтобы люди могли быстро получить качественные медицинские услуги, когда это невозможно по ОМС, - убежден сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин.