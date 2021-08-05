Николай Богомолов: Мы всегда рады показать будущим специалистам специфику работы объектов электросетевого хозяйства

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Во время первой части экскурсии тамбовские энергетики познакомили студентов с оборудованием подстанции ПС 110/6 кВ «Тамбовская №5», рассказали о ее устройстве и применяемых на ней инновационных решениях, продемонстрировали современные трансформаторы и выключатели. Также будущим специалистам рассказали о преимуществах работы в энергокомпании и о возможных вариантах трудоустройства.

«Экскурсия на подстанцию расширила мой кругозор. Я увидел, как передается электроэнергия, лучше понял процесс передачи электричества. Было очень интересно, я узнал много нового», - поделился впечатлениями студент ТГТУ Иван Сапрыкин.

«Наше предприятие давно и успешно сотрудничает с профильными учебными заведениями по вопросам подготовки квалифицированных кадров. Мы всегда рады показать будущим специалистам специфику работы объектов электросетевого хозяйства. Главная цель, которой подчинена деятельность Тамбовэнерго и всего его коллектива – это бесперебойная подача электроэнергии, которая осуществляется за счет слаженной до тонкостей, согласованной до мелочей работы сложных механизмов. Внедряя самые передовые технологии, мы стремимся обеспечивать надёжную и бесперебойную работу всего электросетевого комплекса Тамбовской области», - подытожил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.