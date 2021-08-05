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Общество5 августа 2021 15:45

Жителей Рассказово почти две недели днём будут отключать от электричества

«Тамбовская сетевая компания», которая обеспечивает людей электроэнергией, предупредила о проведении плановых работ с 9 по 23 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Энергетики затеяли большую реконструкцию сетей

Энергетики затеяли большую реконструкцию сетей

Жители города Рассказово на две недели останутся без электроэнергии. Людей, проживающих на улицах Мира, Тамбовской, Аптекарской, Мухортова и Кирова энергоснабжающая организация оповестила о том, что ежедневно с 8 до 17 часов в период с 9 по 23 августа в их домах не будет электричества. Исключение сделают только для выходных дней – по субботам и воскресеньям свет у рассказовцев будет. Жители домов, попадающих в зону отключения, возмущены перспективой ежедневного длительного отсутствия электричества.

- Мы добросовестно выполняем свои обязательства по оплате электроэнергии. А АО «Тамбовская сетевая компания» нарушает наши права и интересы как потребителей, отключая наши дома от электричества на такой длительный срок, - говорят жители. - Ни один район города не отключают от подачи электроэнергии на две недели. А если это требуется, то, на наш взгляд «Тамбовская сетевая компания» должна обеспечить население электроэнергией, провести резервные линии, или другими способами, но не оставлять нас так надолго без света.

Как пояснили в АО «Тамбовская сетевая компания» отказаться от длительного отключения электричества в одном из районов Рассказово невозможно.

- Оно связано с проведением масштабных работ по реконструкции электрических сетей, - поясняют в пресс-службе компании. - В частности, это установка новой трансформаторной подстанции и строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ протяжённостью 1,7 километра, замена вводов (80 штук), а также установка 39 щитов учета. Необходимость проведения всех этих работ назрела из-за сильной изношенности электросетевого хозяйства на данном участке. Из-за этого здесь происходят аварии и частые перебои с энергоснабжением. К сожалению, без отключения электроэнергии вовсе не обойтись, так как это необходимо для безопасного проведения работ при замене ветхих сетей на новые.

В энергоснабжающей организации говорят, что время для проведения ремонтных работ выбирали с учётом интересов людей, потому что с 8 до 17 часов большая часть людей находится на работе и это должно минимизировать неудобства.

- Отключения электроэнергии, связанные с проведением указанных работ, не противоречат действующему законодательству, - уверяют в АО «ТСК». - Жилые дома относятся к так называемой III категории надежности электроснабжения и допустимые перерывы для таких объектов в случае проведения ремонта могут достигать единовременно 24 часов, но не превышать их.

Фото АО "ТСК"

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