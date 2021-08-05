Жителей Рассказово почти две недели днём будут отключать от электричества

Энергетики затеяли большую реконструкцию сетей

Жители города Рассказово на две недели останутся без электроэнергии. Людей, проживающих на улицах Мира, Тамбовской, Аптекарской, Мухортова и Кирова энергоснабжающая организация оповестила о том, что ежедневно с 8 до 17 часов в период с 9 по 23 августа в их домах не будет электричества. Исключение сделают только для выходных дней – по субботам и воскресеньям свет у рассказовцев будет. Жители домов, попадающих в зону отключения, возмущены перспективой ежедневного длительного отсутствия электричества.

- Мы добросовестно выполняем свои обязательства по оплате электроэнергии. А АО «Тамбовская сетевая компания» нарушает наши права и интересы как потребителей, отключая наши дома от электричества на такой длительный срок, - говорят жители. - Ни один район города не отключают от подачи электроэнергии на две недели. А если это требуется, то, на наш взгляд «Тамбовская сетевая компания» должна обеспечить население электроэнергией, провести резервные линии, или другими способами, но не оставлять нас так надолго без света.

Как пояснили в АО «Тамбовская сетевая компания» отказаться от длительного отключения электричества в одном из районов Рассказово невозможно.

- Оно связано с проведением масштабных работ по реконструкции электрических сетей, - поясняют в пресс-службе компании. - В частности, это установка новой трансформаторной подстанции и строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ протяжённостью 1,7 километра, замена вводов (80 штук), а также установка 39 щитов учета. Необходимость проведения всех этих работ назрела из-за сильной изношенности электросетевого хозяйства на данном участке. Из-за этого здесь происходят аварии и частые перебои с энергоснабжением. К сожалению, без отключения электроэнергии вовсе не обойтись, так как это необходимо для безопасного проведения работ при замене ветхих сетей на новые.

В энергоснабжающей организации говорят, что время для проведения ремонтных работ выбирали с учётом интересов людей, потому что с 8 до 17 часов большая часть людей находится на работе и это должно минимизировать неудобства.

- Отключения электроэнергии, связанные с проведением указанных работ, не противоречат действующему законодательству, - уверяют в АО «ТСК». - Жилые дома относятся к так называемой III категории надежности электроснабжения и допустимые перерывы для таких объектов в случае проведения ремонта могут достигать единовременно 24 часов, но не превышать их.

Фото АО "ТСК"