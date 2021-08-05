«Новые люди»: Пассажиры оказались заложниками бизнеса и государства

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В Тамбове на улице Киквидзе сейчас вместо автовокзала остались одни руины. Официальной причиной его ликвидации в регионе назвали снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса. Правда, стоит признать, что критическая ситуация с пассажирскими перевозками в Тамбовской области возникла задолго до карантина. Жителям сел уже давно стало трудно добираться даже до ближайшего районного центра, не говоря уже о Тамбове.

У перевозчиков свое видение проблемы – они оправдываются тем, что поездки пустых автобусов в отдаленные села и деревни, для них невыгодны.

- Вот и набивают маршрутки людьми под завязку. О каких профилактических мерах здесь можно говорить? - возмущается руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин.

А объясняют ликвидацию вокзалов, станций и сокращение маршрутов – оптимизацией, словом, которое сейчас уже иначе как ругательство и не воспринимается. И негативно настроенных людей можно понять – они оказались одновременно заложниками и бизнеса, и государства. Предприниматели, главной задачей которых является извлечение прибыли, не будут работать себе в убыток, а у чиновников, в свою очередь, в бюджетах не предусмотрены деньги на дотации пассажирских перевозок. Есть ли из этой ситуации выход?

- Необходимо детально исследовать пассажиропоток в Тамбовской области. Иначе мы так и не узнаем потребности людей в перевозках. Сегодня маршруты формируются по наитию. Никто не учитывает нормы и стандарты пассажирских перевозок, - считает Никита Пересыпкин. – Но еще более важно изменить принцип формирования регионального бюджета. Сегодня большая часть налогов поступает в федеральный центр. Денег регионам не хватает на развитие социально важных сфер. Когда федеральный бюджет помогает, это хорошо, но надо оставлять деньги на местах, чтобы у региональной власти был мотив развивать экономику в области, а не просто ходить за деньгами в Москву.