Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 11:55

В Тамбовэнерго введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями

В связи с высокой степенью возникновения неблагоприятных погодных явлений на территории Тамбовской области, выразившихся в усилении ветра до 17-22 м/с, грозах, в филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» введен режим повышенной готовности
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

На дежурстве находятся 29 аварийно-восстановительных бригад в количестве 58 человек и 29 единиц спецтехники. В случае крупных технологических нарушений возможно увеличение численности персонала до 100 бригад (473 человека) и 181 единица техники, также к восстановительным работам могут быть привлечены подрядные организации. Резервное электроснабжение социально значимых потребителей Тамбовской области при необходимости могут обеспечивать генераторные установки общей мощностью 720 кВт.

Тамбовэнерго определены и отработаны способы обратной связи с потребителями на случай сбоя в подаче электроэнергии. За справочной информацией можно обратиться на прямую линию энергетиков «Россети Центр» 8 800 220 0 220, которая работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

БИЗНЕС-ПРЕСС