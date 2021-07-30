Более 600 липчан приобрели новые профессиональные навыки благодаря нацпроекту

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Более 600 липчан освоили новые профессии благодаря нацпроекту. Чаще всего они выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Обучение липчане проходили в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Планируется, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тыс. человек.

90% жителей области, решивших прокачать свои навыки или получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся - 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале «Работа в России».

Набор еще открыт. Стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ. По целому ряду компетенций доступны курсы профессионального обучения для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля». Формат обучения разный, в том числе, дистанционный. Подойдет тем, кто не имеет возможности посещать образовательную организацию. В основном это касается тех курсов, где практика может проходить дистанционно. Обучение же по рабочей профессии, напротив, возможно только очно. 70% времени занимает практика.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.