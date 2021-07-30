В Тамбове достраивают дом дольщиков, простоявший десять лет

В течение месяца долгострой обещают сдать Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове подходит к концу строительство дома на ул. Московской, 30А. Возводить его еще в 2011 году начала фирма «Юкон», здесь заложили фундамент и начали строительство нескольких корпусов, но в 2012 году всё остановилось. Застройщик ушйл в банкротство, а гендиректор организации сел в колонию за мошенничество с деньгами дольщиков. В общей сложности без денег и жилья тогда остались жители четырёх многоэтажек, строительством которых занимался «Юкон». На сегодняшний день сняты проблемы дольщиков по двум из них. На очереди – дом по ул. Московской в районе облбольницы. Квартиры в этом доме около 10 лет назад купили 144 семьи, на первых этажах здания должны были расположиться магазины и офисные помещения.

Много лет недостроем никто не занимался. Лишь в конце 2019 года, после подготовки всех документов, региону удалось добиться финансирования из федерального Фонда защиты прав дольщиков на достройку заброшенного здания. В общей сложности на работы потребовалось 238 миллионов рублей, из которых 91% - средства федерального бюджета.

- Долгое время здание было законсервировано, поэтому прежде чем приступить к строительным работам, была проведена его полная диагностика, - говорит и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

В октябре 2020 года на торгах выбрали генерального подрядчика - ООО «Запад-строй», который взялся за завершение строительства. По словам генерального директора компании Александра Балакина, одно крыло здания - это два этажа в трех подъездах - пришлось снести до фундамента и построить заново. По ходу работ пришлось вносить корректировки и в проект, касающиеся присоединения дома к коммунальным сетям, благоустройства дворовой территории.

Планируется, что дом 30а по улице Московская в Тамбове будет сдан в эксплуатацию в конце августа этого года. Сейчас рабочие завершают отделочные работы фасада здания, вставляют стёкла, проводят внутреннюю отделку мест общего пользования. Продолжаются пусконаладочные работы лифтов и крышной котельной. В ближайшее обещают начать благоустройство придомовой территории. Таким образом, в качестве проблемного «наследства» от 2Юкона» после достройки дома на ул. Московской, остётся лишь недострой в посёлке Строитель. Дольщикам этого дома обещают до конца сентября выплатить денежные компенсации.

Напомним, на данный момент в Тамбовской области остаются проблемными 11 многоквартирных домов, в которых дольщики купили 844 квартиры.