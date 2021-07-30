Региональный фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке 7 августа

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Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса «Сокол» в Липецке. В программу соревнований войдут пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната и настольный хоккей.

Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивает важность для популяризации здорового образа жизни проведения в регионе самых разных спортивных турниров. «Необходимо активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой», – считает Игорь Артамонов.

Принять участие в фестивале может любой желающий, но количество участников в каждом виде дисциплин ограничено. Предварительная электронная регистрация уже доступна по ссылкам:

Настольный хоккей (до 18 лет):

https://docs.google.com/forms/d/1BlZLsA3b0f-X4aROyjr_NuLgpPd2BD0cJoBMv0Wyrz8

Гиревой спорт:

https://docs.google.com/forms/d/1jNVvX4jC1-iZXUHqc64Kp9MAnFDUCojQnghjST70o7o

Перетягивание каната (только 18+):

https://docs.google.com/forms/d/1yfwexLEnQBTZyHq1D1mpCzKJqi23hXbdPL2q_W-QgQg

Соревнования по жиму (только 18+):

https://docs.google.com/forms/d/1Rph6SME9EaLs9V9wX6vKdnRUwoHg2LqhcXuXvpbyxmw

Воздушно-силовая атлетика:

https://docs.google.com/forms/d/1XRxavX_n5tUeADtRMG_aOznQ4qK7zInrCw58OF7LiwA

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Программа фестиваля:

– 15:00-15:45 Регистрация. Работа комиссии по допуску участников

– 15:45-19:00 Спортивная программа

– 18:30-19:00 Награждение

Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы:

– паспорт или свидетельство о рождении;

– полис обязательного медицинского страхования;

– справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за свое здоровье;

– полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учетом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.