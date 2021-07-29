Губернатор Тамбовщины: «Вопрос строительства полигона в Сосновском районе политизировали и используют недобросовестные конкуренты»

На вопросы тамбовчан глава региона отвечал больше двух часов

29 июля губернатор области Александр Никитин впервые провел «Прямую линию», похожую на ту, что ежегодно проводит президент страны Владимир Путин.

В этом году жители нашего региона тоже направляли главе государства свои вопросы. В том числе к Путину обратились жители Дегтянского сельсовета Сосновского района, где планируют возвести огромный мусорный полигон. Люди уверены, что из-за близости грунтовых вод, наличия на территории памятника истории и природы – Козловского вала, который является частью Белгородской засечной черты, размещение свалки областного масштаба недопустимо. Люди записали видеообращение и направили его организаторам «Прямой линии» президента. Там проблемой сосновцев заинтересовались, людей предупредили, что в день прямого эфира (30 июня) им необходимо быть готовыми озвучить свою проблему. Но по непонятной причине в день программы в сельсовете «отвалился» Интернет. А на следующий день в селе Берёзовка Сосновского района произошло ЧП. Трое неизвестных напали на активиста Романа Герасимова, который выступает против строительства мусорного полигона. Он же, как оказалось, является учредителем ООО «Технопарк», которому принадлежат четыре мусорных полигона в Тамбовской области. Их, в свою очередь эксплуатирует ООО «КомЭК» - конкурент нынешнего регоператора, занимающегося в области сбором и вывозом мусора – ООО «ТСК». Утром 1 июля на Герасимова, который собирался в областной центр на работу и уже садился в машину, напали трое, мужчину избили и нанесли ему три ножевых ранения. Мужчина оказался в больнице, где его прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападение на активиста, которое связали с его общественной деятельностью и фактом обращения на «Прямую линию» президента, обсуждался в том числе в федеральных СМИ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию неприемлемой и сказал, что Кремль попросит МВД РФ разобраться со случаем избиения и нанесения ножевых ранений тамбовчанину, который обратился на «Прямую линию» главы государства.

Вскоре полицейские задержали троих подозреваемых в нападении, а спустя несколько дней – четвертого мужчину, причастного к преступлению. В полиции дело квалифицировали по статье «Хулиганство», у оперативников есть основания предполагать, что нападение было заказным. Следствие, которое должно будет установить организатора преступления, сейчас продолжается.

Тем временем, жители Сосновского района, у которых не получилось пожаловаться Владимиру Путину, решили воспользоваться возможностью получить ответ на вопрос о строительстве полигона от главы Тамбовской области, который впервые общался с жителями региона в формате «Прямой линии». Её проведение региональные власти анонсировали 21 июля. Обращения жителей области принимали по телефону колл-центра и в соцсети «ВКонтакте». Чуть больше чем за неделю тамбовчане направили этими способами 833 волнующих их вопроса. Во время прямого эфира ведущая включала в студии звонки и видеозаписи.

Незадолго до губернаторской «Прямой линии» Роман Герасимов пожаловался, что дозвониться до колл-центра у него не получилось. Мужчина записал видеообращение и направил его через Интернет.

- Александр Валерьевич, для нас, жителей Дегтняского сельсовета Сосновского района самым важным сейчас является вопрос строительства огромного мусорного полигона, - говорит Роман Герасимов. - Мы прекрасно знаем, что на этом участке высокий уровень грунтовых вод, мы это видели своими глазами, на публичных слушаниях мы высказали свое отношение к этому строительству, все жители против. Но, к сожалению, нас никто не хочет слышать. Нам угрожают, нас вообще пытались убить…Как главу администрации региона, прошу ответить на простые вопросы: когда тамбовские власти начнут слышать простых жителей, когда нам представят надлежащие документы которые говорят о том, что полигон - это безопасный объект? Когда будет принято объективное, законное и обоснованное решение, можно строить полигон или нет? Мы считаем, что делать этого нельзя. Если вы считаете по-другому, ответьте!

Эмоциональную запись в эфире не показали, но вопрос о строительстве полигона, хоть и скромно, не называя фамилии заявителя, на «Прямой линии» губернатора озвучили.

Александр Никитин начал с предыстории, объяснив, что действующий полигон ООО «КомЭк» под Тамбовом исчерпал свои мощности и будет закрыт в 2023 году. Поэтому региону нужно новое место для размещения отходов.

- Почему именно площадка в Сосновском районе? Эксперты анализируют массу факторов при выборе территории размещения нового полигона - ее размер, соблюдение всех градостроительных и природоохранных норм, транспортную доступность, которая влияет на размер тарифа, - поясняет губернатор. - Участок предполагаемого строительства находится в значительном удалении от населенных пунктов, водных объектов, а также объектов культурного наследия. Он удобен с точки зрения логистики, благодаря чему не произойдет роста тарифа на вывоз мусора для населения.

Впрочем, по словам Александра Никитина, вопрос со строительством полигона именно на территории Сосновского района пока не решён. Он признал, что общественные слушания по размещению технопарка в Дегтянском сельсовете прошли с нарушениями – 2 из 11 населенных пунктов не приняли в них участие. Повторное обсуждение этого вопроса перенесли на осень этого года.

Губернатор уверен, что вопрос со строительством полигона в Сосновском районе политизировали и используют недобросовестные конкуренты (ООО «КомЭк» - ред.). Но заверил, что окончательное решение о строительстве объекта будет принято только после получения положительных результатов экологической и строительной экспертиз. Её проводят территориальные подразделения федеральных структур (Ростехнадзора, Росприроднадзора и пр.) и, если заключения будут отрицательные, по словам Никитина, лоббировать реализацию проекта никто не будет.

Что ещё пообещал тамбовчанам губернатор

«Прямая линия» Александра Никитина длилась чуть больше двух часов, за это время губернатор ответил на 18 вопросов жителей области. Большая их часть касалась вакцинации от коронавируса, ситуации с дорогами, проблемами в сфере ЖКХ. Кроме того, тамбовчан интересовало, что глав региона умеет и любит готовить, что он читает и как отдыхает. Вот что ещё пообещал жителям области её руководитель:

- больше вакцины от коронавируса

- тротуары на ул. Куйбышева в Тамбове

- ремонт второго корпуса Моршанской гимназии

- реконструкцию в 2022 году Платоновской поликлиники в Рассказовском районе

- решение проблемы водоснабжения на севере Тамбова

- дать свет во дворах 70, 72 и 74 домов по проезду Достоевского в Тамбове

- принять участие в кулинарной программе

- регулярно проводить «Прямые линии»