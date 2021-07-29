Николай Богомолов: «В профессии энергетика немаловажным является и интеллектуальный, и творческий потенциал»

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В игре приняли участие команды студенческого строительного отряда «Энергия».

Игра состояла из 5 раундов по 8 вопросов, где без углубленных знаний в области энергетики было просто не обойтись. Каждый правильный ответ давал команде один бал, которые по итогам всей игры суммировались. Первое место с большим отрывом заняла команда «Электрон», на второе место в упорной борьбе вышла команда «Электричка», сместив на третье место команду «Фаза». Все призеры были награждены дипломами и памятными подарками, которые предоставила профсоюзная организация Тамбовэнерго.

«В профессии энергетика немаловажным является и интеллектуальный, и творческий потенциал. Участники «ЭнергоКВИЗА» показали яркую увлекательную игру, энтузиазм и слаженность командного взаимодействия. Итогом мероприятия для каждой из команд стали не только победа или награда, но и всеобщее единение. Мы будем стараться как можно чаще организовывать мероприятия, которые позволят студентам проявить творческую инициативу и показать нетривиальный интеллектуальный подход», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.