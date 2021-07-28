Липецкая область благодаря механизму факторинга одной из первых получит средства Фонда ЖКХ на замену лифтов

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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга. Регион попал в первую тройку субъектов РФ, которым были одобрены такие заявки. Кроме Липецкой области, в их число вошли Свердловская область и ХМАО.

Согласно одобренной заявке Липецкая область получит из средств госкорпорации более 18 млн рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за выполненные работы по замене лифтов по договору факторинга. С применением этого механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме Липецка и Ельца. Жильцы этих многоэтажек формируют фонд капремонта на счете регионального оператора. «Радует, что и дома липчан, и дворовые территории благоустраиваются, и города хорошеют, становятся уютнее. Это обновление планируем и проводим вместе с жителями. Мы и в дальнейшем будем работать с липчанами, совместно принимая решения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новые лифты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Это улучшит условия проживания почти 6 тыс. человек. «Потребность в замене лифтов, отслуживших нормативных срок, остается по-прежнему высокой. Финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ позволит сохранить темпы капитального ремонта оборудования, отработавшего более 25 лет», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.