На Тамбовщине расследуют уже несколько уголовных дел о «липовых» сертификатах

Покупка сертификата грозит серьезным наказанием

В Тамбовской области на текущей неделе возбудили первые уголовные дела, касающиеся ненастоящих сертификатов о вакцинации от коронавируса. 26 июля в поле зрения полицейских попал фельдшер из лечебного учреждения посёлка Новая Ляда Тамбовского района. На сегодняшний день следствию известно как минимум о двух случаях, когда без фактического проведения вакцинации, люди получили от него отметку о проведении первой и второй прививки, после чего стали владельцами сертификата, подтверждающий факт полной вакцинации. За такую услугу фельдшер брал с пациентов деньги.

Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, воспользовались возможностью незаконно приобрести сертификат жители города Тамбова – 49-летняя сотрудница образовательного учреждения и 64-летний работник муниципального предприятия ЖКХ. Напомним, работающие в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства сотрудники входят в список тех, кто обязан пройти вакцинацию от коронавируса (не менее 60% численности коллектива), согласно изданному в июне постановлению главного санитарного врача области. Ненастоящие сертификаты люди предъявили работодателям. Теперь за использование фиктивного документа людям грозит уголовная ответственность. Под следствие попал и фельдшер лечебного учреждения, внесший в информационную систему о прививках не соответствующие действительности данные. Не исключается, что в процессе расследования, число мнимых вакцинированных этим медработникам ещё вырастет.

- В отношении сотрудника лечебного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа», - говорит инспектор по особым поручениям пресс-службы УМВД России по Тамбовской области Владимир Горбачев.

По закону максимальное наказание за такое преступление может достигать 2-х лет колонии. По этой же статье, но 5-й её части привлекаются к ответственности покупатели фиктивных сертификатов. Им вменяют «использование заведомо подложного документа». Приобретатели «липовых» документов могут заплатить штраф до 80 тысяч рублей, а могут и попасть под арест на срок до 6 месяцев.

28 июля стало известно, что аналогичные преступления выявили в Ржаксинском районе - здесь пока известен только медработник, который помогал пациентам получить сертификаты без вакцинации. Личности людей, которые воспользовались его услугами, полицейские тоже будут устанавливать. В Мичуринске в нарушении закона уличили и сотрудника больницы, и его пациента, незаконно получившего подтверждение о вакцинации.

Полицейские напоминают, что нарушениям, связанным с реализацией и покупкой ненастоящих сертификатов о вакцинации, будут уделять повышенное внимание. Информацию о таких преступлениях жителей области просят сообщать по телефону доверия – 79-09-54, он работает круглосуточно, либо на номер дежурной части 02.