Новые люди: «Еще один локдаун может обострить социальную напряженность»

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Судя по официальным данным, с мая Тамбовской области ежедневный прирост заболевших коронавирусом около ста человек. Это пиковые значения. Столько же выявляли пораженных этим недугом на гребне предыдущей волны. Сейчас страна и наш регион вошли в третью фазу. И когда все это закончится – никто не знает.

Напряжение в обществе нарастает из-за падения региональной экономики, всевозможных слухов о вакцинации, недостатка объективной информации. Сейчас все чаще звучат призывы объявить в стране еще один локдаун, чтобы остановить распространение инфекции.

Некоторые регионы уже согласились на болезненные меры. Будет ли Тамбовская область вводить особый режим – неизвестно. Хотя в некоторых учреждениях сотрудников уже обязали вакцинироваться. С одной стороны – мера вынужденная, но с другой – нажим на людей. Нельзя же всех ставить под одну линейку. Немало тамбовчан с хроническими заболеваниями, кто-то недавно переболел ковидом, кто-то напуган сплетнями по поводу побочных явлений прививок.

- Надо людям создать мягкие и благоприятные условия для вакцинации, а не угрожать увольнениями. Новые люди считают, локдаун, который сейчас требуют некоторые политики, возможно и снизит темпы распространения вируса, но при этом обострит социальную напряженность. Доведет людей до «точки кипения». В Тамбовской области и без того низкий уровень заработной платы. По данным РИА «Новости», по этому показателю мы занимаем 78 место из 85 регионов, - отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин.

Экономика России с трудом пережила антиковидные ограничения 2020-го и только начинает восстанавливаться, но с большим трудом. Очевидно, новый локдаун добьет региональную экономику.

- Жечь средства фонда национального благосостояния, как это предлагают некоторые политики, в костре локдауна можно. Возможно, этот костер даже кого-то согреет. Но, прогорев за час, оставит страну у тлеющих головёшек, - убежден основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По словам Никиты Пересыпкина, нужно дать объективную информацию обо всех имеющихся вакцинах. Люди должны знать их плюсы и минусы. Кроме того, следует обеспечить медицинские учреждения всеми видами вакцин. Сегодня люди прививаются только теми препаратами, которые есть в наличии. Важно предоставить свободу выбора, а не создавать ажиотаж. Надо отказаться от QR-кодов. Они уже ударили по общепиту, сфере услуг и индустрии развлечений.

- Параллельно с вакцинацией необходимо усилить контроль за соблюдением профилактических мер на транспорте, в магазинах, особенно на предприятиях. В нашем регионе болеют целыми коллективами. Это говорит о недоработках руководства компаний. Необходимо оказывать адресную помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Тамбовчане не только тяжело болеют, но и теряют бизнес, а вместе с ним и средства к существованию. Чиновникам необходимо встать на сторону народа. Люди важнее, - говорит Никита Пересыпкин.