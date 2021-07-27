В Воронежской области дополнительно открыли 30 площадок для сбыта аграрной продукции напрямую от производителей

.

Также в Воронеже подписано трехстороннее соглашение между правительством региона, Воронежской областной Думой и представителями региональных торговых сетей о принятии мер по снижению и поддержанию цен на овощеводческую продукцию.

Напомним, 19 июля в Москве состоялось совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор». Для координации работы по регулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, органов власти в регионах и торговых сетей. Ее возглавил заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев. На совещании было принято решение организовать аналогичные структуры в каждом регионе.

В соответствии с этими инициативами, на прошлой неделе в Воронежской области была создана рабочая группа, которая занимается данной тематикой. В нее вошли депутаты облдумы, а также представители регионального правительства. Обсуждение конкретных мер по снижению стоимости овощеводческой продукции в регионе также стало главной темой рабочей встречи спикера регионального парламента Владимира Нетёсова с руководителем департамента аграрной политики области Алексеем Сапроновым в прошлую среду.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в регионе уже отмечается стабилизация цен на продукты из так называемого «борщевого набора». В абсолютном большинстве торговых объектов ценник на капусту, морковь, картофель, лук и свеклу опустился в полтора — два раза.

Чтобы достичь существенного снижения цены, были проведены переговоры с представителями всех региональных и федеральных торговых сетей, а также с производителями овощеводческой продукции. Сторонам удалось договориться по основным ключевым вопросам, которые и легли в основу трехстороннего соглашения.

В частности, согласно достигнутым соглашениям, производители обязуются устанавливать в договорах поставки отпускные цены с учетом рентабельности товара, не превышающей 15%. А организации торговли в свою очередь будут отпускать товар с минимальной наценкой, которая не может превышать 10% отпускной цены. В настоящий момент происходит массовая переоценка продукции на прилавках магазинов и сельскохозяйственных рынков.

Также организации торговли обязались осуществлять закупки овощей у производителей в объеме, достаточном для постоянного наличия этого товара в торговых объектах.

Кроме того, в регионе к 60 постоянно действующим ярмаркам было дополнительно открыто 30 площадок для сбыта аграрной продукции напрямую от производителей, минуя посредников.

Заключенное соглашение вступило в силу с момента подписания, и будет действовать до 1 января 2022 года.

- Продовольственная безопасность граждан — приоритетная задача, стоящая перед органами госвласти. Подорожание базового набора продуктов произошло в какой-то степени из-за нехватки на внутреннем рынке собственной агропродукции. Но в настоящий момент в регионе уже начался сбор и реализация овощей нового урожая. Это будет способствовать дополнительному снижению цены на овощеводческую продукцию для населения. Ежегодный объем производства овощей открытого грунта в Воронежской области превышает 400 тысяч тонн. Мы будем и дальше поддерживать наших аграриев, в том числе для расширения посадочных площадей. У нас есть уже конкретная программа господдержки, одобренная представителями агрохолдингов и фермерских хозяйств, которую мы готовы представить как главе региона, так и на федеральный уровень, — подчеркнул Владимир Нетёсов.