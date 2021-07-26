Тамбовский избирком принял документы от кандидата партии «Новые люди»

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В сентябре пройдут выборы в Госдуму. Среди кандидатов немало политических старожилов, вместе с тем за депутатский мандат поборются и молодые перспективные политики, в числе которых представители партии «Новые люди». Это разнообразит политическую борьбу и сделает выборы более конкурентными.

Документы о своем выдвижении в окружную избирательную комиссию на минувшей неделе представил кандидат от партии «Новые люди» по тамбовскому одномандатному округу № 177 Никита Пересыпкин. Год назад он возглавил региональное отделение партии «Новые люди». Свои жизненные и политические перспективы связывает с Тамбовской областью. Никита Пересыпкин не хочет разделить судьбу многих молодых людей, которые уезжают из региона в большие города в поисках лучшей жизни. Напротив, он уверен, что на Тамбовщине можно создать все условия для возвращения молодежи на малую родину и намерен реализовать эти планы.

- Мы пришли к тому, что возможности заработка есть только в крупных городах и немногих богатых регионах. Люди стягиваются в огромные «человейники» с запредельно дорогим жильём и высокой стоимостью жизни, а небольшие города и сёла нашего региона исчезают с карты, - говорит Никита Пересыпкин.

Другие партии также выдвигают в Госдуму от нашего региона своих кандидатов. Так, от «Зеленой альтернативы» в Думу баллотируется Ирина Чхаидзе, от РПСС - Павел Ханжинов. Своих кандидатов выставили и парламентские партии.