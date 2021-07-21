В Тамбове водовод собираются проложить по дну карьера

Коммунальщики уверены, что с подводным водоводом поломки и раскопки уйдут в прошлое

В Тамбове планируют реализовать новый проект, который, как предполагается, улучшит ситуацию с водоснабжением северной части областного центра. Только в этом году живущие здесь горожане столкнулись с несколькими аварийными ситуациями и по несколько суток сидели без холодной воды. Последнее ЧП произошло на севере Тамбова 1 июля. Тогда в районе ул. Рылеева, 63 произошел порыв сетей водоснабжения диаметром 600 мм. Специалистам пришлось раскопать котлован глубиной 6 метров, откачать воду и заменить порядка 10 метров ветхой трубы. Воды у жителей не было около суток. Проблемный водовод, проходящий по ул. Рылеева, согласно планам коммунальщиков, вообще можно вывести из эксплуатации, организовав поставку воды в проблемную часть города по другой схеме.

- Действующий водовод на Рылеева имеет протяженность 3,5 километра, и был проложен в начале 80-х годов. Его срок службы полностью истек, - говорит главный управляющий директор РКС-Тамбов Павел Едигарев. - Наше предложение – построить полностью новый водовод по новой схеме – по кратчайшему пути через Красненский карьер. Его протяженность при этом уменьшится до 900 метров. Это позволит, прежде всего, полностью избавиться от аварийности, а также уменьшить потери холодной воды на участке. В результате в северной части города ситуация с водоснабжением в корне изменится.

Сейчас труба, обеспечивающая водой северные микрорайоны, огибает Красненский карьер, и проходит под землей вдоль ул. Рылеева. Эту ветку, в случае строительства новой планируют вообще вывести из эксплуатации. Жителей переподключат к новому водоводу и имеющимся на ул. Рылеева сетям.

Как рассказали в водоканале, для работ на дне карьера планируют использовать метод горизонтально-направленного бурения. По обеим сторонам карьера будут выкопаны два котлована. Рядом с одним из них расположат установку, которая пробурит дно под руслом карьера. Затем с помощью специальных насадок-расширителей установка придаст скважине необходимый диаметр. Параллельно её укрепят бетонитом. На последнем этапе специалисты РКС-Тамбов протянут в скважину полиэтиленовую трубу. Этим способом будут проложены две нитки водовода протяженностью по 900 метров, из них под водой - около 600 метров.

20 июля идею нового водовода презентовали губернатору Александру Никитину, который в этот день побывал на нескольких объектах, расположенных в северной части города. Проект он одобрил и даже пообещал выделить на его реализацию областные средства. Предварительно на это потребуется порядка 90 миллионов рублей, заверив, что жители не понесут никаких затрат, касающихся строительства.

- Область готова профинансировать строительство нового водовода в рамках региональной программы, то есть средства граждан в данном случае привлекаться ни в коем случае не будут, - сказал Александр Никитин.

К 1 августа в РКС-Тамбов намерены подготовить предпроектное решение для будущего объекта.

Всё бы хорошо, но после того, как водоканал анонсировал свои планы, у тамбовчан возник ряд вопросов, касающийся их реализации. Так, экс-председатель комитета городского хозяйства гордумы Алексей Власкин не уверен, что специалисты грамотно оценили ремонтопригодность участка водопровода, который пройдёт по дну Красненьского карьера.

- Протяженность ветки почти километр, стоимость около 90 миллионов бюджетных рублей. Первый и самый главный вопрос, который возникает - как ремонтировать этот участок, если на нем произойдёт порыв? – пишет на своей страничке в соцсети Алексей Власкин. – Обычно, в случае аварии, его раскапывают, вливают воду, а затем вырезают поврежденный участок и меняют на новый. Как будет происходить ремонт километрового участка водопровода под водой? Будут ждать, пока через трещину в трубе весь карьер сольётся или водолазы будут специальным оборудованием под водой трубы чинить?

В РКС-Тамбов уверяют, что подводной трубе ремонт не потребуется несколько десятилетий.

- При прокладке нового водовода будет использована полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 17 диаметром 600 миллиметров, говорят в пресс-службе коммунальной компании. - Она не подвергаются коррозии, хорошо компенсируют гидроудары и разницу в давлении за счет своей пластичности. Срок эксплуатации такой трубы составляет 50 лет.

Фото РКС-Тамбов