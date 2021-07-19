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Общество19 июля 2021 15:25

В Тамбове объявили закупку на отлов бездомных собак

За работу мэрия предлагает 7,5 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После приюта неагрессивных собак вернут на улицу

После приюта неагрессивных собак вернут на улицу

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Комитет городского хозяйства администрации Тамбова объявил закупку на отлов бездомных животных. За эту работу мэрия предлагает исполнителю 7,5 миллиона рублей.

Напомним, из-за изменений законодательства, не позволяющего уничтожать бездомных собак, с 2020 года в регионе не велась работа по их отлову. Число бездомных животных за это время сильно выросло. От тамбовчан постоянно поступают жалобы на агрессивных собак, которые облюбовали дворы, территории у детских учреждений и пр. После издания местных законов о безнадзорных животных и выделения средств на их отлов и содержание, в Тамбове планируют начать бороться с бездомными стаями.

Контракт по выбору подрядчика для исполнения работ разместили на сайте Госзакупок 16 июля. По его условиям, после отлова, собак нужно будет помещать в приют, с которым у подрядчика должен быть заключен соответствующий договор. Все этапы работы – отлов, переезд, возврат на улицу, должны быть сфотографированы и сняты на видео. В приюте собак будут держать не больше 20 дней, и, если животное неагрессивно, после вакцинации, стерилизации и биркования, его выпустят туда, где отловили. Убивать животных, попавших в приют, запрещено. Исключение составляют случаи, когда собака неизлечимо больна.

- Информация об отловленном животном без владельцев с приложением фотографии, регистрационного номера и описанием его индивидуальных характеристик в течение двух суток с момента его поступления в приют для животных размещается в сети Интернет на сайте или странице этого приюта, - говорится в проекте контракта закупки.

Если в приют попадет собака с микрочипом, татуировкой или регистрационным знаком, специалисты должны попытаться найти ее владельца, в том числе с привлечением полиции. Кроме того, в приют обязаны пускать тамбовчан, разыскивающих своих животных, на это приют должен отвести не менее 7 часов в неделю.

Заявки от потенциальных исполнителей работ по отлову животных будут приниматься до 26 июля.

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