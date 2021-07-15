Созданный в Липецкой области штаб по газификации поможет ускорить ее завершение

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В рамках исполнения поручения Президента России по ускорению газификации и ее завершению к 2030 году, озвученного в Послании главы государства Федеральному Собранию, в Липецкой области сформирован региональный штаб по газификации. В состав регионального штаба вошли представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и АО «Газпром газораспределение Липецк».

Главная задача штаба – реализация мероприятий для ускорения газификации и ее завершения к 2030 году. Так, до 2023-го газ должен быть подведен к границам домовладений в газифицированных населенных пунктах области, где уже есть внутрипоселковые сети. При этом газ должен использоваться только для собственных нужд с целью теплоснабжения, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

В Липецкой области сейчас реализуется программа развития газоснабжения и газификации на период с 2021-го по 2025 год, подписанная регионом и ПАО «Газпром» в прошлом году. Она предусматривает двукратное увеличение инвестиций «Газпрома» – до 2 млрд 649 млн рублей. Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населенных пунктов. До 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий.

«Мы удовлетворены сотрудничеством с «Газпромом», ценим вложенные в наш регион инвестиции компании и готовы к реализации новых совместных проектов», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.