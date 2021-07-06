Подведены первые итоги конкурсов среди липецких фермеров по предоставлению грантов

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Конкурсные отборы по предоставлению грантов фермерским хозяйствам в 2021 году проходят в эти дни в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Первыми перед комиссией защищали свои проекты крестьянские (фермерские) хозяйства, претендующие на получение гранта на развитие семейных ферм. Всего в управление сельского хозяйства от глав К(Ф)Х поступила 21 заявка. До участия в конкурсе было допущено 15 претендентов. «Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Члены комиссии внимательно изучили заявки, документы и сведения, поданные главами К(Ф)Х для участия в конкурсе. В результате тщательного анализа и после личного собеседования с каждым претендентом, комиссия пришла к выводу, что с учетом выделенных средств на этот вид поддержки гранты на развитие семейных ферм получат семь претендентов из семи районов.

Сумма гранта составит от 2,5 млн до 7 млн рублей. Всего на данный вид поддержки выделено 35 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Основным направлением развития семейных ферм в 2021 году, как и в прошлом, будет разведение КРС как молочного, так и мясного направления. Также есть проекты по развитию осетроводства, мясного овцеводства и растениеводства (зерновые культуры). В одном из К(Ф)Х-грантополучателе будут производить козье молоко и сыр.

«Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем развивать собственный бизнес, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Это также способствует созданию новых рабочих мест, а значит – повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом».

Уже завтра станет известно, кто из претендентов станет получателем самого востребованного гранта «Агростартап». Также на этой неделе свои проекты перед конкурсной комиссией будут защищать сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В текущем году от них поступило 11 заявок, но до конкурсного отбора будут допущены семь, уточнили в управлении сельского хозяйства региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.