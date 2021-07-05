В Тамбовэнерго открыли седьмой сезон студенческих отрядов

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В мероприятии приняли участие представители руководства Тамбовэнерго и Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ), актив Совета по работе с молодежью филиала. В течение полутора месяцев на энергообъектах компании будут трудиться 15 студентов ТГТУ.

С приветственной речью к бойцам «Энергии» обратилась начальник управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Ольга Вязовова: «Это очень важный день! Сегодня вы начинаете работу в трудовом коллективе тамбовских энергетиков – большой команде профессионалов. Впереди жаркое и насыщенное событиями трудовое лето, которое станет памятным для каждого из вас. Вас ждет много мероприятий, где каждый сможет реализовать свои возможности и почувствовать себя частью дружной команды энергетиков!»

«Тамбовэнерго не один год сотрудничает с институтом энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ТГТУ. Эта совместная плодотворная работа помогает студентам открывать для себя что-то новое. Традиция стройотрядов ТГТУ насчитывает не один десяток лет и наши бойцы всегда были примером для своих однокурсников и гордостью вуза», – подчеркнула директор института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор Татьяна Чернышова.

Торжественное мероприятие завершилось вручением бойцам «Энергии» «Трудовых путевок». В этом году бойцы отряда будут работать на объектах Тамбовского района электрических сетей. Ребята будут принимать участие в ревизии и ремонте оборудования трансформаторных подстанций, в обновлении диспетчерских наименований и проведении плановых осмотров ВЛ 10/0,4 кВ, проверке и снятии показаний приборов учета, осуществлении уборки порубочных остатков при расчистке просек и других работах.

«Хочется отметить, что в этом году в состав нашего отряда снова вошла девушка. Надеемся, что в дальнейшем стройотряд «Энергия» будет только увеличиваться, пополняясь новыми участниками. Мы постараемся сделать все, чтобы этот трудовой семестр стал для ребят хорошим производственным и жизненным опытом», - отметил заместитель директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.