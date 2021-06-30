Сотрудница Тамбовэнерго Надежда Ильичева награждена Почетным знаком «Волонтер года»

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В их числе ведущий специалист отдела по связям с общественностью филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Надежда Ильичева, которая награждена Почетным знаком «Волонтер года».

Почетный знак «Волонтер года» является муниципальной наградой города Тамбова и вручается за значительные достижения в волонтёрской деятельности, содействие деятельности в области физической культуры и спорта, участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи, поддержку общественно значимых молодёжных инициатив, проектов, детского и молодёжного движения, детских и молодёжных организаций в форме безвозмездного выполнения работ.

«Сотрудники Тамбовэнерго, по мере возможности, стараются оказывать поддержку и дарить внимание людям. В первую очередь это помощь ветеранам труда и труженикам тыла нашей организации. Также мы осуществляем взаимодействие с различными добровольческими организациями региона, чтобы охватить своими действиями как можно больше людей, нуждающихся в помощи в условиях пандемии. Помогая людям, мы даем им понять, что они не забыты, они не одни» - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.