Партия «Новые люди» определилась с кандидатами в депутаты областной думы

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Вчера, 28 июня, состоялось общее собрание Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» по выдвижению кандидатов в Тамбовскую областную думу. Три человека вошли в областной партийный список. Ещё 15 претендентов по партийным спискам будут бороться за депутатское кресло в своих округах. Кроме того, на собрании определи и пять претендентов-одномандатников.

- До сегодняшнего дня мы вели тщательный подбор кандидатов. Это не примелькавшиеся политики, а, действительно, новые люди, которые привыкли добиваться всего самостоятельно. Уверен, они достигли бы большего, если бы им не мешали неэффективные законы и неповоротливые чиновники, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин, который возглавил тройку лидеров партийного списка. - Среди наших кандидатов - общественные активисты, предприниматели, работники социальной сферы. Этих людей объединяет желание создать в нашей стране комфортные условия для самореализации человека в бизнесе, культуре, социальной и экологических сферах.

Среди основных претендентов в областную думу педагог МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» Альбина Бабушкина и предприниматель Александр Грибов.

- Наши кандидаты разделяют идею партии о развитии бюджетного федерализма. Если бы часть собираемых налогов оставалась в регионе, можно было бы решить многие насущные проблемы. При имеющейся системе региональный бюджет испытывает хроническую нехватку денег. Мы понимаем, это непростой вопрос, но решать его необходимо, - продолжает Никита Пересыпкин.

Альбина Бабушкина намерена внедрять в сфере образования новые предметы: основы бизнеса и финансовую грамотность.

- Необходимо повсеместное открытие центров школьного предпринимательства в регионах, и обучение студентов по программам, которые позволят им самостоятельно реализовать свой первый бизнес, - убеждена Альбина Олеговна.

По словам Александра Грибова, одной из проблем начинающих предпринимателей является нехватка финансов, а это мешает реализации бизнес-планов. Но решение этой проблемы есть.

- Новые люди предлагают увеличить размер специального налогового режима для самозанятых до 5 миллионов рублей в год. Эта идея близка и мне, и многим предпринимателям нашей области, - говорит Александр.