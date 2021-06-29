С 1 июля тамбовчане могут обратиться за новой выплатой

Заявления на выплаты начнут принимать с 1 июля Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С 1 июля некоторые категории тамбовчан могут обратиться за назначением новой выплаты. Деньги полагаются родителям (маме или папе) в одиночку воспитывающим детей. Таковыми они считаются, если в свидетельстве о рождении нет данных о втором родителе или его данные внесены по заявлению матери, второй родитель умер или объявлен таковым, а также в случае признания его безвестно отсутствующим. Также право на новую выплату имеет родитель ребенка, на которого по решению суда платят алименты. Ещё одно условие получения денег - размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения. В нашем регионе он составляет сейчас 10221 рубль. Пособие будет полагаться детям 8-16 лет (до достижения 17 лет), в случае, если в семье их несколько, выплату назначат на каждого.

Как рассказали В ОПФР по Тамбовской области, а именно в региональном пенсионном фонде будут принимать заявления на назначение новой выплаты, жителям области, претендующим на пособие, нужно обратиться за её оформлением в ПФР через сайт Госуслуг или в личном кабинете. Акцент на этом делают потому, что в отличие от предыдущих выплат на детей, когда действовал беззаявительный порядок их назначения, сейчас такое обращение обязательно. Предполагается, что основную часть документов для назначения пособия специалисты соберут самостоятельно, с помощью системы межведомственного взаимодействия. Назначается выплата на один год, по истечении этого срока нужно будет снова обращаться в Пенсионный фонд.

- В нашем регионе размер ежемесячного пособия составит 5050 рублей, - рассказали в пресс-службе ОПФР по Тамбовской области. – Это 50% величины регионального прожиточного минимума для детей, который установлен в размере 10100 рублей.

Помимо наличия у семьи минимального дохода, как предполагается, оценивать будут и имущество семьи. В ПФР говорят, что точных критериев нуждаемости применительно к новой выплате, до ведомства пока не довели, ожидается, что устанавливающий порядок назначения документ появится в ближайшее время. Не исключено, что ограничения в этом случае будут действовать точно такие же, как для назначения выплаты для детей от 3 до 7 лет. Напомним, чтобы получить её, помимо низкого дохода, семья не должна владеть излишками жилплощади (полагается не больше 24 кв. м., на человека в квартире и не больше 40 м. кв. в частном доме). Пособие назначат, если во владении не больше одной дачи, одного гаража, одной машины и т.д. Кроме того, при назначении выплат используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка - стипендии, зарплаты, доходов от предпринимательской деятельности или пенсии. Ну или человек докажет, что отсутствие доходов обосновано жизненными обстоятельствами.

Также с 1 июля за пособием смогут обратиться тамбовчанки, вставшие на учет в женскую консультацию по беременности на ранних сроках (от 6 до 12 недель). Размер среднедушевого дохода их семей тоже не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения (10221 рублей). Сумма выплаты для жительниц нашего региона составит 5502 рубля или половину от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – 11004 рублей. Также, как и в случае с детскими выплатами, тамбовчанкам нужно будет обратиться за ней в отделение Пенсионного фонда. О дополнительных критериях нуждаемости для этой категории получателей выплат пока также ничего неизвестно.

В региональном ОПФР рассказали, что предположительно с 15 июля стартует прием заявлений на ещё одну выплату. Речь идёт о 10 тысячах рублей для семей, в которых есть дети от 6 до 18 лет (или инвалиды до 23 лет, продолжающих школьное обучение). Средства должны поступить в августе и предусмотрены они на подготовку детей к учебному году.

КСТАТИ

Пособия на детей от 3 до 7 лет получают больше 25 тысяч семей

Больше 25 тысяч семей смогли получить детские пособия на детей от 3 до 7 лет. Новые правила их назначения вступили в силу с 1 апреля этого года. Выплата в размере 50%, 75% или 100% предоставляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума и проходящей по имущественному «цензу». Стандартный размер пособия составляет половину от прожиточного минимума ребёнка, или 5050 рублей. Как рассказали в региональном управлении социальной защиты и семейной политики, выплату в базовом размере (5050 рублей) назначили 23 тысячам тамбовских семей, пособие в 7575 рублей (75% от прожиточного минимума ребёнка) получают 212 семей, ещё 2214 семьям её назначили в 100%-ном размере (10100 рублей).