В жару под 40 жители Тамбовщины остались без воды

Жители жалуются, что неделями сидят без воды Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области с наступлением жары обостряется проблема с водоснабжением. Летом, когда жители, особенно сельской местности, используют воду не только для бытовых нужд, но и для полива своих участков, потребность в ней увеличивается в несколько раз. В итоге не выдерживают трубы, оборудование водонапорных башен и люди неделями сидят без воды.

- В селе Домнино Сосновского района уже как месяц очень большие проблемы с водоснабжением, - жалуются местные жители. - Напор настолько слабый, что иногда воду набрать вообще невозможно. Качество воды тоже оставляет желать лучшего - куски ржавчины видны невооружённым взглядом, вода мутная, с какими-то примесями.

Устранили неполадки в системе водоснабжения села только 25 июня. Некоторое время потребовалось на то, чтобы найти утечку в сетях, потом определили круг работ (пришлось заменить арматуру и часть водопровода), после чего систему ввели в строй.

Жители нескольких улиц села Сухотинка Знаменского района вынуждены были мириться с отсутствием воды в кранах в течение двух месяцев. Люди говорят, что уже сталкивались с такой ситуацией в аномально жарком 2010 году, вот и сейчас, когда термометры приближаются к отметке в 40 градусов, история повторяется.

В администрации Знаменского района признают - водозаборную скважину, обеспечивающая водой жителей улиц Советская, Новая, Красная и Набережная села Сухотинка, ввели в эксплуатацию в августе 2013 года и сейчас она требует капитального ремонта. Именно из-за этого в домах у людей слабый напор воды. Работы на скважине запланировано провести к 30 июня.

- В селе Богословка днём воды нет совсем, а ночью она еле течет, - делится местная жительница Лариса Сергеева. - Жить и содержать подсобное хозяйство без воды просто невозможно. А бурить личную скважину финансовой возможности, особенно у пенсионеров, просто нет.

По данным администрации Тамбовского района, на территории которой находится проблемный населённый пункт, причиной отсутствия воды стали порывы на водопроводных сетях, их, вроде как устранили, но проблему это почему-то не решило. До конца июня в Богословке проведут повторное обследование труб и, если будет нужно, проведут их ремонт.

В селе Ивановка Жердевского района водонапорная башня, по словам местных, ломается стабильно раз-два в месяц.

- На данный момент село сидит без воды уже 3 недели, - жалуется Ольга Юрлова. - Даже еду не приготовить. Привезли нам воду – 5 литров на семью, и это на неделю! Что за безобразие такое? Воду носят ведрами из колодца, но он, похоже, скоро пересохнет.

Как выяснилось, в этом селе из строя вышла водонапорная башня, потребовалась замена фильтра и погружного насоса. Водоснабжение здесь уже восстановили, но как надолго…

Жалобы на отсутствие холодной воды поступают из разных городов и районов области (Кирсанова, Сампурского, Никифоровского районов), не обошла эта проблема и областной центр.

Как пояснили в управлении ТЭК и ЖКХ области, каждая ситуация с отсутствием водоснабжение – индивидуальна и происходит по разным причинам. Например, в Тамбове сложности возникли из-за введения в строй новой ветки водовода, поэтому жители областного центра почувствовали неудобства. Что касается поломок и порывов, ответственность за них несут местные власти. В управлении не отрицают, что состояние системы водоснабжения в нашем регионе требует решений.

- На областном уровне работа также ведется, - говорит и.о. начальника регионального управления ТЭК и ЖКХ Елена Выгузова. – Тамбовщина стала участником проекта «Чистая вода» и в этом году в программу вошли 15 объектов. Естественно, этого недостаточно, чтобы полностью закрыть проблему, но постепенно она будет решаться.

КСТАТИ

Тамбовчан обещают обеспечить водой к 2024 году

Согласно проекту «Чистая вода», на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в Тамбовской области в этом году направят 173,4 миллиона рублей. Участниками программы стали города Рассказово и Котовск, Тамбовский, Знаменский, Рассказовский, Уваровский, Мичуринский, Гавриловский, Сосновский, Бондарский, а также Уметский районы. В каждом из них обещают построить или реконструировать какой-то объект питьевого водоснабжения. В их числе водопроводные сети, станции очистки, обезжелезивания, водоподготовки, водозаборные скважины и водонапорные башни, водопроводы и водозаборные узлы. В планах, построить в регионе до 2024 года 69 объектов водоснабжения (водопроводов, скважин, водонапорных башен, станций водоподготовки). Бюджет этих работ составляет около 1 миллиарда рублей. Как рассказали в администрации области, выполнение проекта обеспечит 93,5 процента жителей региона качественной питьевой водой.